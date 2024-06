VTLP denuncia la "inaceptable acusación" de Carvajal que vincula al grupo con "llamadas a la violencia" en San Juan

VALLADOLID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Desde el grupo municipal Valladolid Toma la Palabra, han denunciado "la inaceptable" acusación realizada por la teniente de alcalde y concejala de Cultura y Educación, Irene Carvajal, que vincula al grupo con "llamadas a la violencia" en la noche de San Juan.

"Esta acusación no solo es completamente falsa y muy grave, sino que también constituye un intento claro y deliberado de desacreditar nuestro trabajo y compromiso con la ciudadanía", han afirmado desde VTLP.

Además, han señalado cómo este tipo de "polémicas inventadas no son incidentes aislados, sino parte de una estrategia destinada a ocultar un nuevo intento de censura de la cultura que no les gusta y con la que intentan desviar sus verdaderas intenciones; limitar la libertad de expresión y coartar las manifestaciones culturales que no se ajustan a sus intereses y preferencias ideológicas".

Por su parte, la concejala Valladolid Toma la Palabra, Rocío Anguita ha explicado que "la concejala de educación y cultura de extrema derecha está ejecutando maniobras difamatorias que buscan sembrar la discordia, calentar la calle y desinformar a la opinión pública.

Asimismo, la portavoz de VTLP le exige una respuesta al alcalde de la capital del Pisuerga, Jesús Julio Carnero, al que pregunta "¿Qué opina de este comportamiento de su número dos en el Ayuntamiento? ¿Es esta la política del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valladolid?".

"En Valladolid Toma la Palabra consideramos imperativo que el alcalde se pronuncie al respecto y deje clara su postura ante estos ataques calumniosos y reiteramos nuestro firme compromiso con la transparencia y el bienestar de los ciudadanos de Valladolid, nunca hemos alentado ningún acto violento y nunca lo vamos a hacer", han aseverado.

Por último, han concluido que "siempre han defendido las fiestas pacíficas y más con la colaboración de los colectivos de la ciudad", y han aseverado que seguirán trabajando "con la misma dedicación, respeto y responsabilidad que siempre les ha caracterizado, sin dejarse amedrentar por estas tácticas despreciables".