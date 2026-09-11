VTLP exigirá explicaciones al Ayuntamiento por el "fracaso" en el reparto del programa de fiestas. - VTLP

VALLADOLID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra (VTLP) exigirá explicaciones al Ayuntamiento de Valladolid por el, a su juicio, "fracaso" en la distribución del programa impreso de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

La portavoz de la formación, Rocío Anguita, ha denunciado que los folletos no han llegado a los buzones de la ciudadanía a pesar de que los festejos están a punto de finalizar, por lo que ha considerado que el equipo de Gobierno debe asumir su responsabilidad.

Anguita, a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha recordado que el programa impreso no es un elemento accesorio, sino una vía fundamental para garantizar el acceso de toda la ciudadanía a la programación festiva, especialmente de aquellas personas que no utilizan habitualmente los formatos digitales y dependen del formato físico para conocer las actividades, fechas y ubicaciones.

Desde la formación han defendido que la existencia de un posible incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria del buzoneo no exime al Consistorio de sus obligaciones. Según ha manifestado la portavoz, el Ayuntamiento es la entidad que contrata y debe supervisar la correcta prestación del servicio, así como reaccionar cuando un contrato no se cumple, sin limitarse a señalar a la empresa.

Por este motivo, Valladolid Toma la Palabra ha anunciado que formulará cinco preguntas en el Pleno municipal del próximo lunes, 14 de septiembre, para esclarecer el número de ejemplares impresos, el coste total, el alcance real del incumplimiento por barrios y la identidad de la empresa responsable junto con el precio de licitación. Asimismo, ha solicitado conocer las penalidades que se prevén aplicar por el servicio no realizado.

Finalmente, el grupo municipal preguntará por la situación de las empresas anunciantes que pagaron por aparecer en el folleto y las reclamaciones recibidas, además del destino que se dará a los programas sin repartir que permanecen almacenados en cajas. Anguita ha insistido en que el equipo de Gobierno debe aclarar qué ha fallado y asumir responsabilidades sobre la gestión de la contratación.