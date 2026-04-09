VTLP insiste en que debería estar ya en ejecución el túnel en Arco de Ladrillo y critica que las obras se hagan de noche

VALLADOLID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Valladolid Toma la Palabra ha reclamado este jueves que el Ayuntamiento apueste por "una solución definitiva" para el viaducto del Arco de Ladrillo, ya que recuerda que "existe una alternativa viable y financiada" que permitiría "resolver definitivamente" este punto, al tiempo que han criticado que las obras para reparar una junta de dilatación se hagan de noche por su afección al descanso en las viviendas cercanas a la infraestructura.

Tras conocerse el inicio de la obra de reparación de la junta de dilatación "que ya causó problemas el pasado verano" --cabe recordar que las grietas de las que se informó han aparecido en el mes de enero--, la portavoz de Valladolid Toma la Palabra en el Ayuntamiento de Valladolid, Rocío Anguita, ha criticado la reanudación de obras en el viaducto de Arco de Ladrillo para reparar la junta de dilatación.

Para Valladolid Toma la Palabra, esta nueva reparación "vuelve a evidenciar la situación de una infraestructura cuya vida útil está agotada" y "cuya solución pasa por su demolición y sustitución por el paso subterráneo ya proyectado".

Anguita ha lamentado que se vuelvan a ver obras en el viaducto de Arco de Ladrillo, "una reparación más en una infraestructura que debería estar ya tirada".

La portavoz de VTLP recuerda que existe "una alternativa viable y financiada que permitiría resolver definitivamente este punto crítico de acceso a la ciudad" y que debería estar ya en ejecución el paso subterráneo que "está proyectado y con dinero encima de la mesa", que sería la solución razonable para este acceso de entrada a la ciudad de Valladolid", ha añadido.

Además, el grupo municipal critica que las obras se realicen durante la noche, lo que entienden que genera "importantes molestias en el entorno vecinal". "No contentos con que vuelvan las obras, encima vuelven de noche. La prioridad del equipo de gobierno no es la tranquilidad y el descanso de los vecinos de Arco de Ladrillo, sino mantener el tráfico rodado de entrada a la ciudad", ha afirmado Anguita.

La portavoz también se ha hecho eco de las quejas vecinales por el ruido y las molestias nocturnas que están provocando los trabajos.

"Tenemos obras muy ruidosas y muy molestas, con graves quejas de los vecinos cada noche, porque este equipo de gobierno prefiere que sigan pasando los coches y prioriza el tráfico rodado sobre el bienestar de los vecinos y vecinas de Valladolid", ha señalado.

Para Valladolid Toma la Palabra, esta nueva intervención es "una más a sumar al despropósito en la gestión del viaducto de Arco de Ladrillo".