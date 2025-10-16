VTLP lamenta que la plaza de jefe del servicio de limpieza siga sin ocuparse cuando Valladolid está "al límite"

VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Valladolid Toma la Palabra, Rocío Anguita, ha denunciado esta mañana la falta de gestión del equipo de gobierno municipal al mantener sin cubrir desde febrero la plaza de jefe del servicio de limpieza, una decisión que, según ha subrayado, ha tenido consecuencias "visibles y graves" para la ciudad, que ha asegurado que está "al límite" en lo que a salubridad se refiere.

"Cuando hoy se le ha preguntado al concejal de Limpieza qué pasa con la jefatura del servicio, ha respondido que depende de Hacienda y Recursos Humanos. Nada más lejos de la realidad", ha afirmado Anguita en un comunicado recogido por Europa Press.

La concejal ha aclarado que la plaza está creada en la relación de puestos de trabajo (RPT) y puede cubrirse "en cualquier momento" como un contrato de libre disposición y ha añadido que es "una decisión política" y depende exclusivamente del concejal responsable.

"Han dejado caer el servicio deliberadamente. Llevamos meses viendo cómo Valladolid se ensucia, cómo la recogida de residuos falla y cómo el personal trabaja al límite sin dirección ni planificación. La situación es tan grave que ya hay barrios con problemas de salubridad", ha advertido Anguita.

La portavoz de VTLP ha incidido en que hasta que su formación no ha llevado al pleno del 12 de septiembre una moción con medidas concretas para aplacar el problema, el equipo de gobierno no ha invertido ni un euro en recuperar el servicio público ni ha reconocido la magnitud del problema.

"Solo después de nuestra moción, cuando toda la ciudad ya lo veía, han empezado a reaccionar. Pero llegan tarde y sin un plan serio", ha señalado la concejal.

PROPUESTAS

VTLP ha recordado que en la moción VTLP proponía cuatro acuerdos para mejorar de inmediato la limpieza en la ciudad como adoptar medidas urgentes para mejorar la recogida de residuos, especialmente los orgánicos por su relación con las plagas, reorganizar la limpieza de calles y plazas priorizando las zonas más sucias y deterioradas, cubrir las vacantes de personal, tanto temporalmente mediante bolsa como de forma estable a través de la oferta pública de empleo y hacerlo "de forma inmediata" con la plaza de jefe del servicio mediante concurso público.

"PP y Vox votaron en contra de todas las mejoras. Y ahora, paradójicamente, están invirtiendo dinero en medidas que nos dan la razón, porque saben que el servicio está colapsado", ha apuntado Rocío Anguita.

La portavoz de VTLP ha criticado la actitud del concejal responsable, que ha convocado una rueda de prensa para anunciar la entrega de un pin al personal del servicio de limpieza. "Es ridículo. Los trabajadores y trabajadoras no necesitan un pin ni un escudo, necesitan que se respeten sus horarios, sus derechos laborales y que se dote al servicio de los medios y recursos necesarios para hacer su trabajo con dignidad", ha afirmado.

En este sentido, ha añadido que lo que "dignifica" su labor no son los gestos propagandísticos, "sino una gestión seria, estable y comprometida con el servicio público. Valladolid merece una limpieza a la altura de su ciudadanía y una ciudad con calidad de vida, no ruedas de prensa vacías de contenido".