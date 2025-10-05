VTLP pide "cordura" al equipo de gobierno para evitar que Valladolid se "arruine" con el "bloqueo" de la SVAV

Archivo - La portavoz de VTLP, Rocío Ánguita (dcha), y la concejal del mismo grupo Cristina Colino. - VTLP - Archivo

VALLADOLID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha pedido "cordura" al equipo de gobierno municipal para evitar que Valladolid se "arruine" con el "bloqueo" de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV), que se reunirá este lunes, 6 de octubre.

"No podemos permitir que se disuelva la Sociedad y el Ayuntamiento herede una deuda millonaria sin obras ni soluciones para la ciudad", ha aseverado la portavoz de VTLP, Rocío Anguita, para advertir de las "graves consecuencias" que puede tener la "estrategia de bloqueo" del actual equipo de Gobierno.

La edil ha subrayado que "si finalmente el equipo de gobierno sigue con el bloqueo de la construcción de los nuevos pasos de Ariza, bloquea la SVAV y el Ministerio (de Transportes) decide disolverla", la ciudad puede quedar "paralizada" y el Ayuntamiento "arruinado.

Ante ello, Anguita ha incidido en que Valladolid no puede estar "otros 30 años sin ningún proyecto encima de la mesa, sin inversiones y sin soluciones de movilidad para Valladolid", por lo que ha reclamado "sentarse y, con racionalidad, aprobar las obras que ya están previstas".

Asimismo, ha abogado por negociar nuevas actuaciones que, ha dicho, "hacen falta", como el proyecto de Daniel del Olmo, y "seguir avanzando en la nueva estación de autobuses". "Las soluciones son viables, con financiación comprometida y acordadas desde hace años", ha apostillado, para defender que la ciudad necesita "certidumbre, inversión y soluciones de movilidad".