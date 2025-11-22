VTLP reclama "claridad urgente" ante las "irregularidades" en la oposición a la Policía Municipal

VALLADOLID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha reclamado "claridad urgente" ante las "irregularidades" en la oposición a la Policía Municipal, razón por la que solicitará explicaciones al equipo de Gobierno en el Pleno del próximo lunes tras conocerse.

La portavoz de VTLP, Rocío Anguita, ha asegurado que ante las "alarmantes" noticias que se han conocido en los últimos dos días sobre las "irregularidades" en una oposición a la Policía Municipal, se preguntará al equipo de Gobierno qué ha pasado primero en este proceso selectivo para poner "luz y transparencia" en todos los procesos selectivos que se producen en el Ayuntamiento.

Anguita ha advertido de que no basta con repetir el examen, hay que saber qué medidas se van a tomar además de repetir la prueba, puesto que ha ocurrido esto y hay que saber hasta "qué punto todo el sistema de examen sigue siendo confiable".

La portavoz ha destacado la "gravedad" del impacto en la imagen institucional. "Creemos que el buen nombre del Ayuntamiento de Valladolid y de la Policía Municipal están en entredicho cuando ocurre un hecho como el que parece que ha ocurrido", ha expresado.