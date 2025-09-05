VTLP reclama medidas "urgentes y permanentes" de limpieza en la ciudad ante la "gestión deficiente" del Ayuntamiento

VALLADOLID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Valladolid Toma la Palabra (VTLP) presentará en el próximo pleno una moción para la puesta en marcha de medidas "urgentes y permanentes" de limpieza, ante lo que considera como el "mayor problema actual" de la ciudad debido a la "deficiente gestión" del Ayuntamiento.

La portavoz de VTLP, Rocío Anguita, ha asegurado que la limpieza de Valladolid se ha "deteriorado mes a mes y este verano ha sido el culmen, con una situación lamentable tanto en la recogida de contenedores como en el estado de nuestras aceras, calles y plazas. Nunca hemos tenido la ciudad tan sucia como ahora".

Anguita ha responsabilizado al equipo de gobierno de una gestión "deficiente": "Se comprometieron al inicio del mandato con este tema y no han hecho nada. El servicio está descabezado desde que echaron al director, hay 80 plazas sin cubrir y los trabajadores y trabajadoras están doblando turnos sin que se note mejora alguna".

La moción de VTLP recoge que la falta de limpieza no sólo afecta a la imagen de la ciudad, sino que ya supone un "problema de salud pública de primera índole". "Hemos conocido la aparición de plagas en varios barrios e incluso de ratas en el Campo Grande junto a zonas de juego infantil. Además, en agosto se registraron más de 2.000 quejas vecinales por suciedad", ha expresado.