Vueling recupera la conexión entre Barcelona y Valladolid con su primer vuelo este martes

VALLADOLID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha recuperado su ruta directa entre Barcelona y Valladolid, con el primer vuelo, VY1520, que ha despegado este martes del aeropuerto de Barcelona a las 12.41 horas y ha aterrizado Villanubla a las 14.05 horas.

La conexión contará con tres frecuencias semanales, los martes, los jueves y los sábados, y estará disponible durante toda la temporada de invierno 2025-2026, señala la compañía a través de un comunicado.

Con esta ruta, Vueling "refuerza" la conectividad doméstica desde ambas ciudades para "facilitar" los desplazamientos tanto para viajeros de ocio como negocios entre Castilla y León y Catalunya.