El XI Festival Rueda con Rueda reparte 11.500 euros en premios a los mejores cortos y contenido en formato vertical

El director del Consejo Regulador de la DO Rueda, Santiago Mora; el diputado Roberto Migallón, y los coordinadores del festival, Pedro del Río y Jaime Alonso, de la productora Plan Secreto, este martes en la Diputación de Valladolid. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El festival de cortometrajes Rueda con Rueda afronta su XI edición como la de "consolidación absoluta" tras el "éxito" de la anterior y vuelve a repartir 11.500 euros en premios a las mejores propuestas audiovisuales, que se pueden enviar desde este martes, 17 de marzo, hasta el próximo 1 de octubre.

El director del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rueda, Santiago Mora, ha presentado la undécima edición del certamen en un acto en la Diputación de Valladolid junto a uno de los coordinadores del evento Jaime Alonso de Linaje, de la productora Plan Secreto, y el diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón.

"Arte" y "magia" se juntan en esta nueva edición de Rueda con Rueda, que se ha convertido en un certamen de "referencia" para el sector audiovisual del corto y se ha consolidado como una "plataforma de captación de talento joven", ha subrayado Mora, para señalar que los premiados en anteriores ediciones tienen posteriormente recorrido en otros festivales a nivel nacional.

Con este "éxito" y el récord batido en la décima edición, cuando se recibieron 124 cortos candidatos, el festival ha abierto este martes y hasta el 1 de octubre el plazo de presentación de propuestas en dos modalidades, cortometrajes y WineSip, con requisitos de duración, originalidad y la presencia de una botella de vino de la DO Rueda, elemento que puede tener "más o menos protagonismo" a criterio de los participantes.

En el apartado de cortos, las propuestas tienen que durar entre uno y diez minutos como máximo, no haber participado en ningún otro festival, tener subtítulos en inglés e incorporar las cortinillas del festival al principio y al final.

En este apartado, también a la opción de concurrir a una sección específica, la de rodajes en una bodega de la DO Rueda, para lo que abren sus puertas 24 de ellas que ofrecen diferentes localizaciones, desde ambientación "más rural" a otras de "diseño". El dossier de localizaciones se puede encontrar en la web del festival.

En la categoría de cortos se reparten 10.000 euros en premios, 5.000 de ellos al Mejor Corto -- premio principal--, 3.000 euros al Mejor Corto Rodado en la DO y 2.000 al Mejor Corto de un Estudiante. Además, habrá menciones especiales sin dotación económica para los mejores actor y actriz, mejor fotografía, mejor corto con temática LGTBI+ y mejor corto que represente los valores de la juventud.

Por otro lado, en la categoría WineSip, de vídeos en formato vertical para redes sociales, la duración tiene que ser de entre 15 y 60 segundos el contenido puede ser variados, desde monólogos a historias cortas, retos, bailes, lip-sync, tutoriales o cualquier otro contenido que refleje la diversidad y el dinamismo propios de las red sociales.

Los creadores de contenido que participen en esta categoría pueden llevar hasta 1.500 euros en premios, 1.000 para el primer puesto y 500 para el segundo.

La temática en ambas convocatorias es libre y, como en anteriores ediciones, un jurado compuesto por profesionales del audiovisual será el encargado de elegir a los ganadores en función del "acercamiento artístico y creativo". Todos los cortos candidatos se publicarán en el canal de Youtube de Rueda con Rueda y los premios se entregarán en una gala.

APOYO Y VISIBILIDAD AL TALENTO

El coordinador del festival ha destacado que Rueda con Rueda afronta esta edición como la de "consolidación absoluta" tras el "éxito" de la décima edición en la que se superó el número de cortos recibidos con 124, una cifra que esperan superar este año. "Hemos notado un gran aumento no solo en la cantidad, si no en la calidad de las piezas elegidas", ha aseverado, para añadir que la vida de estos cortos "empieza en Rueda con Rueda pero no acaba ahí".

Al respecto, el presidente del Consejo Regulador de la DO Rueda ha incidido en que con este certamen apuestan por dar "apoyo económico" al talento audiovisual pero también "visibilidad", debido a que el festival ya ha conseguido reconocimiento.

Asimismo, ha señalado que en esta edición se mantendrá la iniciativa Diálogos de Autor, que se incorporó en la pasada edición, de manera que el festival volverá a reunir a directores para que puedan "compartir inquietudes" con los participantes y público del festival.

Por su parte, el diputado Roberto Migallón ha puesto en valor el festival como "una de las citas culturales más singulares y exitosas" de la provincia de Valladolid y ha indicado que cada corto representa una "invitación a visitar" esta tierra. "El cine es magia y el vino de la DO Rueda es arte. Cuando se unen, el resultado es extraordinario", ha apostillado, para animar a "dejarse inspirar" por el "aroma de los blancos".