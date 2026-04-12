La XII Legislatura echará a andar el martes con la incógnita de quién presidirá el Parlamento al que sólo opta el PP

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VALLADOLID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La XII Legislatura echará a andar a las 11.30 horas de este martes, 14 de abril, con la sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León que estarán integradas por 82 procuradores, uno más que en el mandato anterior tras ganar uno Segovia por población, y con la incógnita aún de saber quién será el nuevo presidente que, si no hay sorpresas negociadoras de última hora, será del Partido Popular.

Además, el secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, confirmó este viernes que los socialistas, con 30 procuradores de 82, no presentarán candidatura a la Jefatura del Legislativo y se limitarán a optar a los dos puestos que les corresponden --Vicepresidencia segunda y Secretaría segunda-- a lo que se añade la decisión expresa de Vox de no facilitar "nunca" una Presidencia del Partido Socialista, que habría necesitado en cualquier caso el apoyo del Grupo Mixto para imponerse al PP.

A esto se suma que, a diferencia de las dos anteriores legislaturas, en esta ocasión el Partido Popular ha incidido en su legitimidad para presidir las Cortes de Castilla y León y ha apelado a los resultados de las elecciones del pasado 15 de marzo en las que fueron la fuerza más votada y ganaron votos y escaños (dos más hasta 33) respecto a 2022.

Según mandata el Reglamento de las Cortes, el presidente de las Cortes podrá ser elegido en una primera vuelta, para lo que necesitaría la mayoría absoluta de la Cámara que está fijada en 42 procuradores, nueve más de los 33 con los que cuenta el PP que necesitaría el voto afirmativo de Vox para salir en esa votación secreta y en urna.

En caso de que la persona propuesta para el cargo no alcance la mayoría absoluta, se repetirá la votación para la que será suficiente la mayoría simple (más votos afirmativos que negativos). Si en la primera vuelta hubiese habido más de dos candidatos, algo que parece improbable en esta ocasión, sólo pasarían a la segunda los dos procuradores con mayor número de votos en el primer intento y saldría el que consiga más 'sies' que 'noes'.

Este sistema no se aplica para las dos siguientes elecciones, las dos vicepresidencias y las tres secretarias, que sólo necesitarán una vuelta en las que saldrán elegidos los candidatos que tengan más votos. En este sentido, Carlos Pollán reconoció el viernes que "no sería factible" tener dos puestos en el órgano de Gobierno del Parlamento --Vox podría tener más de un puesto si alguno de los dos partidos mayoritarios renuncian a presentar candidatura a alguno--.

PARLAMENTO CON SEIS PARTIDOS, CUATRO GRUPOS Y UN MIXTO A TRES

Otra de las novedades de la XII Legislatura será que el Parlamento de Castilla y León se distribuirá en cuatro grupos, frente a los cinco del precedente, ya que los resultados electorales del pasado 15 de marzo han dado grupo propio a PP (33), PSOE (30) y Vox (14) y han configurado un variopinto Grupo Mixto a tres en el que compartirán espacio los tres procuradores electos por UPL, que mantiene sus escaños, con otro de 'Por Ávila' y otro de Soria ¡Ya!.

Estos resultados han dejado un hemiciclo diferente al del XI mandato en el que hubo cinco grupos parlamentarios conformados por un total de ocho partidos políticos, entre ellos Unidas-Podemos y Ciudadanos, que no han logrado presencia en las nuevas Cortes en las que también ha perdido representación Soria ¡Ya! --se ha quedado con uno de los tres escaños con los que consiguió formar grupo unitario con UPL--, mientras que PP, PSOE y Vox han ganado escaños (dos los dos primeros y uno el último).

La sesión constitutiva echará a andar con la denominada Mesa de Edad, que será presidida por José María Eiros, del PP, con Diego Vallejo (PSOE) y Ángel Porras (PP) como secretarios. A continuación se procederá a la elección de la nueva Mesa de las Cortes que, tras la reforma del Reglamento en el noveno mandato, mantiene seis puestos: presidencia, dos vicepresidencias y tres secretarías.

Concluidas las votaciones, los elegidos ocuparán sus puestos en la nueva Mesa tras lo que el presidente electo prestará y solicitará de los demás procuradores el juramento o promesa de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía bajo la fórmula de la jura o promesa. Finalizado el llamamiento, el presidente declarará constituidas las Cortes de Castilla y León de la XII Legislatura tras lo que se levantará la sesión.

HISTORIA DEL PARLAMENTO

El primer presidente de las Cortes de Castilla y León fue el catedrático Dionisio Llamazares, procurador del PSOE por la provincia de Valladolid, que dirigió el Legislativo en su I Legislatura, que comenzó en 1983 y concluyó en 1987, un mandato que coincidió con la Presidencia de la Junta a cargo de otro socialista, Demetrio Madrid, que dimitió en 1986 tras ser procesado en un caso de justicia laboral del que fue absuelto finalmente.

A Demetrio Madrid le sucedió en el cargo su consejero de Interior y Administración Territorial, José Constantino Nalda, que ocupó la Presidencia de la Junta hasta 1987 para convertirse en el segundo y último presidente socialista en la Junta de Castilla y León.

La segunda legislatura arrancó en 1987 con Carlos Sánchez-Reyes como presidente de las Cortes, a las que accedió como procurador por Valladolid por el Centro Democrático Social (CDS). Se da la circunstancia de que el veterano político, que es historiador y economista, dio la campanada en 2015 cuando a los 76 años se afilió a Podemos para presentarse en las generales como diputado por Palencia, aunque no consiguió escaño.

La Presidencia del Legislativo de Sánchez-Reyes coincidió en el tiempo con la Presidencia de la Junta a cargo de Alianza Popular, los dos primeros años con José María Aznar (de 1987 a 1989) y los dos segundos con el soriano Jesús Posada (de 1989 a 1991).

En 1991 llegó a la Presidencia de las Cortes de Castilla y León el salmantino Manuel Estella Hoyos, procurador por el Partido Popular que fue la cabeza visible del Parlamento regional en los III, IV y V mandatos, de 1991 a 1995, de 1995 a 1999 y de 1999 a 2003, respectivamente, lo que le convierte en el presidente más veterano.

Los mandatos de Estella en el Legislativo de Castilla y León coincidieron en el tiempo con la hegemonía del Partido Popular en la Junta de Castilla y León, una década a cargo del soriano Juan José Lucas, que gobernó de 1991 a 2001, y después con el burgalés Juan Vicente Herrera, que se ha mantenido en el Palacio de la Asunción hasta 2019, con mayoría absoluta hasta la última legislatura en la que necesitó el apoyo de Ciudadanos.

El segundo mandato de las Cortes de Castilla y León más largo ha corrido a cargo del también 'popular' José Manuel Fernández Santiago, procurador por Ávila que presidió el Parlamento en las VI y VII legislaturas, todas ellas con Juan Vicente Herrera en la Junta.

La novedad de la VIII Legislatura fue la llegada de una mujer a la Presidencia de las Cortes, en este caso María Josefa García Cirac, procuradora del PP por Salamanca, que cedió el testigo en el siguiente mandato, la IX, a la segoviana Silvia Clemente, que dio la campanada en febrero de 2019 al para dimitir como presidenta de las Cortes y abandonar las filas del PP para optar a la Presidencia de la Junta por Ciudadanos en un proceso de primarias que ganó pero fue invalidado.

Clemente fue sucedida en el cargo por el procurador por Burgos Ángel Ibáñez, que fue el último presidente de las Cortes de Castilla y León por el PP ya que los dos siguientes han sido Luis Fuentes, de Ciudadanos, y Carlos Pollán, de Vox, fruto de los respectivos acuerdos de gobierno con el PP que cedió la Presidencia del Legislativo a sus socios minoritarios.