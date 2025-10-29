La XXV Reunión Nacional de Cirugía abordará en Valladolid el uso de IA, realidad aumentada y robótica

Presentación de la XXV Reunión Nacional de Cirugía que se celebrará en Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XXV Reunión Nacional de Cirugía abordará avances como la inteligencia artificial (IA), la realidad aumentada y la robótica durante su celebración en Valladolid del 4 al 7 de noviembre, cuando la ciudad acogerá a más de 1.700 cirujanos que participarán en el mayor foro de esta especialidad en España.

El encuentro lo hasn presentado la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, el jefe de Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Universitario Río Hortega, el doctor David Pacheco, y el jefe de Unidad Esofagogástrica y Pared Abdominal Hospital Universitario Río Hortega, el doctor Miguel Toledano.

Bajo el lema 'Cirug.I.A: Innovar, Aprender, Curar', esta edición abordará el cambio de paradigma hacia la cirugía digital, un modelo en el que la inteligencia artificial, la robótica quirúrgica, la realidad aumentada y la medicina personalizada están redefiniendo la práctica clínica, sin perder de vista la dimensión humana del cirujano como integrador de conocimiento.

El evento, organizado por la Asociación Española de Cirugía (AEC), ha contado con la colaboración de la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, en una "apuesta por consolidar a Valladolid como un destino de eventos de primer nivel a lo largo de todo el año", ha destacado Jiménez.

La Reunión Nacional estará presidida por los doctores Miguel Toledano Trincado, David Pacheco Sánchez y Vicente Simó Fernández, quienes han diseñado un programa que combina formación de vanguardia, debate científico y un enfoque hacia la cirugía digital del futuro.

"Esta reunión será un foro único para explorar cómo la inteligencia artificial y la tecnología digital están transformando nuestra práctica, sin perder de vista la dimensión humana que caracteriza a nuestra profesión", han explicado sus organizadores.

Durante cuatro días, el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid se convertirá en un referente de la cirugía digital, donde se abordarán innovaciones como la realidad aumentada, la cirugía percutánea, el machine learning, el deep learning, la telecirugía, la radiómica y la medicina personalizada.

Estas herramientas permitirán a los cirujanos optimizar la planificación y ejecución de los procedimientos, garantizando una asistencia más precisa y adaptada a cada paciente.

DESARROLLO DEL ENCUENTRO

La reunión se abrirá el 4 de noviembre con una jornada de cursos precongreso dedicados a cirugía coloproctológica, trasplantes, oncología peritoneal, cirugía mayor ambulatoria, cirugía bariátrica y relación médico-paciente.

Del 5 al 7 de noviembre se desarrollará el congreso científico, con un ambicioso programa que incluye 37 mesas redondas, 11 conferencias magistrales y más de 200 ponentes, incluidos 20 expertos internacionales.

Además, se celebrarán 50 sesiones científicas con comunicaciones orales, vídeos y pósteres, así como tres sesiones plenarias en la Sala Sinfónica de Valladolid, con capacidad para 1.200 personas.

Asimismo, se reconocerá la trayectoria de cinco profesionales de referencia con su nombramiento como Miembros de Honor de la AEC, distinción otorgada a quienes han contribuido de manera significativa al desarrollo de la cirugía en España y a nivel internacional.

En concreto, los nuevos Miembros de Honor son el doctor Pedro Ruiz López, el doctor José Luis de la Cruz Vigo, el profesor Ferdinand Köckerling (Berlín), el doctor Luis Grande Posa y la doctora Suzanne Gisberzt, quienes han destacado por su excelencia académica, clínica y su liderazgo en la innovación quirúrgica.

El encuentro contará también con la participación de más de 40 empresas del sector quirúrgico, que presentarán las últimas innovaciones en tecnología médica, dispositivos e imagen avanzada. Además, se celebrarán seis simposios a mediodía con ponentes internacionales de referencia.

La XXV Reunión Nacional de Cirugía 2025 se perfila como un escaparate de la innovación, un espacio para aprender de la experiencia de los maestros y para descubrir cómo la tecnología y la ciencia permiten a los cirujanos explorar nuevas fronteras con el objetivo común de curar a los pacientes.