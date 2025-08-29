La XXVIII Feria de Teatro de Castilla y León se despide en Ciudad Rodrigo (Salamanca) con cuatro estrenos absolutos - XXVIII FERIA DE TEATRO DE CASTILLA Y LEÓN

SALAMANCA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La programación de la jornada final de la Feria de Teatro de Castilla y León, que se celebra desde el martes en Ciudad Rodrigo, presentará cuatro estrenos absolutos y comenzará con una triple propuesta para los pequeños espectadores, dos de ellos en su estreno ante el público.

La primera infancia es la destinataria de 'Experiencias - Con los 5 sentidos-', de la compañía madrileña Ñas Teatro, que se dirige a niños de uno a tres años de la mano de Paula Portilla y Alberto Belio (Espacio en Rosa, 11.00 y 12.30 horas).

También a las 11.00 horas, en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal los mayores de ocho años podrán asistir al estreno absoluto de 'Cid the de clown', de los burgaleses Bambalúa Teatro.

Además, en su primera presentación ante los espectadores (a partir de seis años), llegará al salón de actos de Misioneras - Santa Teresa (11.00, con un segundo pase a las 18.30) 'aVuelos', de los palentinos Pez Luna Teatro, ideado e interpretado por Mercedes Herrero y Patxi Vallés. Otros dos estrenos coincidirán en la jornada final de la XXVIII Feria de Teatro de Castilla y León.

El primero, el espectáculo de circo contemporáneo para todas las edades 'Playground', de los vallisoletanos The Freak Cabaret Circus (Jardines de Bolonia, 20.00 horas).

La última de las primicias servirá para cerrar la cita escénica mirobrigense en clave musical (Patio de los Sitios, 23.30 horas). La catalana con raíces en la localidad salmantina de Martiago Cristina Len, junto al músico José Rodrigo Sturges Gómez, mostrará su proyecto de fusión de sonidos electrónicos y folclore charro con ingredientes de performance.

También actuará, como artista invitado, el artista de Ciudad Rodrigo Lemus, con una música que busca dar una nueva dimensión a lo tradicional bajo el enunciado 'La Yaya partió el hornazo'.

El mundo de los clásicos estará presente en la programación con la versión de 'El licenciado Vidriera' de Factoría Teatro, que recrea para público joven y adulto esta novela ejemplar de Cervantes de ambientación salmantina, con dirección de Gonzala Martín Scherman (Sala Tierra, 12.30 y 17.00 horas).

Al mismo público se dirige 'La huella', de Teatro del Agua (19.00 horas, Teatro Nuevo Fernando Arrabal), un montaje teatral basado en un texto de Anthony Shaffer, con versión y dirección de Pedro Luis López Bello. También en la recta final podrá verse 'Antepresentes', de la vallisoletana Alicia Maravillas, una obra ideada y dirigida por Alicia Sanz, quien firma la parte musical junto a Iñaki Santos (Afecir, 21.00 horas).

OTROS MONTAJES

Una segunda función del montaje itinerante 'Very Big Pulga', de Asaco Producciones, estrenado en la Feria en la jornada anterior (con salida a las 13.00 horas desde la plaza del Castillo) completa el repertorio de nueve espectáculos y doce representaciones con los que se despide la vigesimoctava Feria de Teatro de Castilla y León.

Dentro de las actividades complementarias, en la jornada del sábado se celebrarán las últimas sesiones de animación de Divierteatro (en las plazas del Buen Alcalde y del Conde, para niños a partir de 3 años) y se entregarán los Premios del público de la Feria correspondientes a 2024 (Espacio Afecir, 21.00, momentos antes de la representación de 'Antepresentes').

Los galardones convocados cada año por la Asociación de Amigos del Teatro de Ciudad Rodrigo y decididos por los espectadores recayeron en la pasada edición en Zen del Sur por 'Xpectro', como mejor espectáculo de sala para público joven y adulto; en Tititeros de Binéfar por 'El abrazo', como mejor trabajo de artes de calle, y en Festuc Teatre por 'Yo, Tarzán', reconocido como mejor montaje para público infantil y familiar.

El público concederá los premios de este año con los votos emitidos a través de la app de la Feria, en sus versiones móvil y web, desde la conclusión de las representaciones (a partir de las 12 de la noche del sábado) hasta las 12.00 horas del 1 de septiembre.

En el mismo acto se entregará el IV Premio Provincia a Escena, organizado por la Diputación Provincial de Salamanca y decidido por los programadores de teatros y espacios escénicos de la provincia, que ha recaído en 'Sé tortuga', de la compañía catalana Xip Xap. Este reconocimiento al mejor trabajo para público infantil y familiar representado en la Feria de 2024 conlleva su programación en el Festival Familiar Provincia a Escena.