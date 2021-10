Ylka Gashi, mejor actriz por 'Hive', reclama que España reconozca a Kosovo como estado

Storaro y Saura celebran sus bodas de plata y Pan Nalin, Espiga de Oro, rinde homenaje al cine y los festivales

VALLADOLID, 30 (EUROPA PRESS)

La kosovar Ylka Gashi, mejor actriz en la 66 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) por su papel protagonista en 'Hive' (La colmena), dirigida por Blerta Basholli, ha expresado su deseo de que España reconozca a Kosovo como estado.

"Usaré mi voz esta noche para expresar un sueño que tenemos yo como artista kosovar y todo mi pueblo: que nuestros bellos países, España y Kosovo, establezcan pronto lazos diplomáticos para que España reconozca a Kosovo", ha aseverado Gashi, quien ha destacado que ambos países comparten más en común que lo que los divide.

Así lo ha indicado Gashi durante la gala de clausura del festival tras recordar que los artistas son "los mejores embajadores y representantes de sus países" y que tienen "una herramienta especial" en sus manos que pueden usar para "luchar por el cambio y alzar la voz".

"Tras visitar Valladolid y conocer vuestra hospitalidad y generosidad espero que fortalezcamos nuestra relación", ha señalado, antes de agradecer un premio "muy especial" para su vida y su carrera y que le ha dejado "sin palabras".

Y es que el tono reivindicativo de los premiados ha marcado el fin de fiesta de esta 66 Seminci, que ha contado con las presentadoras Elena Sánchez y Eva Marciel como maestras de ceremonias y amenizada por los vallisoletanos 'Trío Caracol', que han repetido tras su éxito en la gala inaugural del festival.

Menos político pero igual de exigente se ha mostrado el realizador Fred Baillif, premiado por su trabajo al frente tanto de la dirección como del montaje de 'La Mif', quien ha lamentado que en pleno 2021 todavía le pregunten por qué ha optado por un elenco eminentemente femenino. Por ello, ha aprovechado la ocasión para elogiar el "increíble trabajo" de estas actrices a pesar de no ser profesionales de la interpretación. "Soy un hombre hetero al que le gusta hacer películas feministas", ha concedido.

Al hilo de esta afirmación, la directora catalana Neus Ballús, cuya película 'Seis días corrientes' se ha alzado con la Espiga de Plata y el premio del público, ha apuntado que su filme, al contrario que el de Fred Baillif, "habla de un mundo muy masculino pero está hecho por un grupo de mujeres feministas".

"Nosotras también podemos aportar nuestra perspectiva sobre lo que no somos para comprenderlo mejor", ha incidido, antes de dedicar el premio a dos mujeres que son los "pilares" de su vida, su madre y su hija, así como a todos aquellos niños que "tienen que compartir a sus madres con el cine".

Ballús, parafraseando a Valero, uno de los tres protagonistas de su cinta, ha recordado que "esta es una película de gente corriente para gente corriente" y ha compartido sus galardones con un público "exigente" que también la ha premiado. Asimismo, ha dedicado "un canto a quien es audaz, a la valentía y al coraje, especialmente en el cine" y un especial agradecimiento a sus actores: "Me habéis enseñado lo que es estar comprometidos con algo".

La mayoría de premiados ha podido recoger su galardón de forma presencial y ha utilizado el altavoz de la gala de Seminci para agradecer el reconocimiento, dedicárselo a sus seres queridos o realizar sus particulares reclamaciones, como ha sido el caso del director argentino Mariano Llinás, que firma 'Corsini interpreta a Blomberg y Maciel', segundo premio de Tiempo de Historia, quien ha pedido que el próximo Premio Princesa de Asturias le corresponda "a ese Quevedo contemporáneo que es Francisco Ibáñez", autor de 'Mortadelo y Filemón', 'Rompetechos' o 'Pepe Gotera y Otilio', entre otros.

Otros como Joachim Trier, director de 'The Worst Person in the World; Akiko Ashizawa, directora de fotografía de 'Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash' o Paul Schrader, director y guionista de 'The Card Counter', han intervenido a través de vídeos de agradecimiento en los que han lamentado no haber podido esta en Valladolid, aunque Paul Schrader ha reconocido que le gustaría visitar la ciudad en Semana Santa.

STORARO Y SAURA CELEBRAN SUS BODAS DE PLATA

Durante la gala de clausura, el apodado 'maestro de la luz', Vittorio Storaro, ha recibido la Espiga de Honor del festival de mano de su compañero y amigo Carlos Saura, con quien colabora en su último trabajo 'El rey de todo el mundo' y que ha tenido su premiere mundial en el marco de Seminci.

Ambos han celebrado así, sobre el escenario del Teatro Calderón de Valladolid, las que son sus bodas de plata, pues se cumplen 25 años desde su trabajo conjunto en 'Flamenco', un aniversario que han sellado fundidos en besos, abrazos y mutuos elogios.

"Me considero afortunado porque un premio a la trayectoria no es un premio al un fin de una carrera, sino que considero que es un reconocimiento a un recorrido que luego podrán otros jóvenes discípulos", ha señalado Storaro sobre su Espiga de Honor.

"Creo que el lenguaje de la luz tiene la misa potencialidad y fuerza que la literatura, que trasluce la autoría de quien lo usa. Así como puede reconocerse a un músico por una secuencia de notas, también el lenguaje de la luz puede dar a conocer a su autor", ha agregado, algo que, asegura, ha aprendido "de muchos grandes maestros, entre ellos, Carlos Saura".

Tras ellos, el director de 'Last Film Show', Espiga de Oro de esta 66 edición, ha puesto el broche a la noche tras la intervención de dos instituciones como Storaro y Saura, pues el realizador indio Pan Nalin firma con este filme su particular carta de amor al cine.

"Esto es increíble. Nunca pensé que algo pequeño que empezó en un pueblo remoto de la India iba a tener tal eco alrededor del mundo. Es un regalo bendito proyectar la película en un lugar tan fantástico y gracias al jurado por este ánimo que le han dado a 'Last Film Show', una película en parte autobiográfica que también es un homenaje al cine y los festivales", ha afirmado Nalin, quien ha dedicado el galardón a "todos los contadores de historias, principales protectores del cine en cualquiera de sus formatos".