Zamora se transforma en la "capital mundial de la economía del envejecimiento" con el VIII Congreso Silver - DIPUTACIÓN DE ZAMORA

ZAMORA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Zamora ha dado inicio este jueves a la octava edición de su Congreso Internacional Silver Economy, una cita que transforma nuevamente a la ciudad en "la capital mundial de la economía del envejecimiento".

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, ha dado la bienvenida a los asistentes en la primera jornada de un evento que se desarrollará hasta el sábado, 28 de noviembre, en el Teatro Ramos Carrión.

"Es algo muy importante para nosotros porque vamos a tener ponentes de primer nivel nacional e internacional que nos van a hacer aportaciones importantes", ha indicado el mandatario alistano.

Además, ha recordado que, en paralelo, se va a desarrollar la Feria de Emprendimiento y Empleo 'Silver Jobs Economy', "que es una cita donde las personas que estén interesadas en trabajar en esos proyectos de futuro van a dejar sus currículums y también las empresas van a descubrir ese talento para seguir emprendiendo en el tema 'silver'".

De igual modo, en este congreso se va a hacer entrega de los premios 'silver', financiados por la Fundación Científica Caja Rural, cuya representante, Laura Huertos, ha subrayado la importancia de la gente que hace que, cada año, este sea un congreso relevante.

"Estamos encantados de colaborar y de situar a Zamora en este mapa 'silver'", ha abundado Huertos durante la inauguración del evento.

Por su parte, el presidente organizador del congreso, Florencio Vicente, ha incidido en "la ilusión, la motivación, la constancia, el trabajo y el empeño al servicio de la edad" que se percibe en el evento.

La cita se desarrollará durante tres días y contará con la presencia de expertos de distintos campos relacionados con el mundo del envejecimiento. Además, habrá asistentes del mundo del deporte, como el exciclista segoviano Pedro Delgado, que participará en una marcha ciclista el sábado.