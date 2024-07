Zapatero critica a quienes vinculan "inmigración con delincuencia" y espera "dignidad" y "solidaridad" por parte del PP

LEÓN, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha cargado este miércoles en León contra aquellos que relacionan "inmigración con delincuencia", posicionamientos que ha tachado de "xenófobos e insolidarios", y espera que el Partido Popular mantenga "esa actitud de dignidad y ese esfuerzo de solidaridad" en relación a la acogida de menores migrantes.

Zapatero ha subrayado, en este sentido, que se está "hablando del umbral mínimo de los Derechos Humanos" y, en referencia a las amenazas de Vox de romper pactos de gobierno con el PP si este no se niega a la acogida de menores migrantes, ha zanjado: "Si algunos quieren romper gobiernos, pues que los rompan".

Asimismo, el expresidente ha señalado que "el fenómeno migratorio, en términos históricos, está en uno de sus momentos más intensos", hecho que, a su juicio, debería llevar a la sociedad a "hacer una reflexión sobre las desigualdades en el mundo y la falta de expectativas de millones de ciudadanos".

"Solamente un mundo que se gobierne con más valores de igualdad puede ser un mundo en el que estemos todos con más expectativas", ha asegurado Zapatero, quien ha recordado que España "fue un país de migrantes".

"Si se trata de menores ya no solo es la dignidad, si no es la solidaridad y el respeto estricto los tratados internacionales de protección de los menores. Por tanto, un país no se puede presentar al mundo con una dignidad mínima si no hace el esfuerzo que tiene que hacer", ha agregado en relación con la acogida de estos menores.