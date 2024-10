Zarandona (PP) reprocha al PSOE que "busca enturbiar" la recuperación de la Vera Cruz con un Pleno Extraordinario

VALLADOLID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, Ignacio Zarandona, ha reprochado al Grupo Municipal Socialista que con la convocatoria de un Pleno Extraordinario sobre el derrumbe de la cúpula de la iglesia de la Vera Cruz "están buscando ensuciar y enturbiar" la recuperación de este templo.

El edil del PP ha respondido, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, a la solicitud de Pleno Extraordinario por parte del PSOE y aunque ha señalado que no tendrá problema alguno en "volver a dar las mismas explicaciones técnicas" sobre los permisos de obras en la céntrica iglesia del siglo XVI, se ha mostrado crítico con la decisión de los socialistas.

Zarandona defiende que ha respondido en Comisión "a cuantas preguntas hicieron desde el Grupo Socialista y desde Valladolid Toma la Palabra", tanto en sesión ordinaria como en una extraordinaria convocada a finales de julio "únicamente" con el derrumbe de la cúpula de la Vera Cruz en el orden del día.

"Allí, durante más de una hora, aparte de dar explicaciones, respondí también a las preguntas que se me fueron haciendo. Al terminar esta comisión se pasaron además 25 preguntas por escrito que también fueron contestadas en tiempo y en forma", ha mantenido Zarandona.

El concejal ha considerado que no puede entender la posición del Grupo Municipal Socialista, pues argumenta que la Declaración Responsable de Obras y Usos (DROU) es "un acto reglado" que "gestionan entre los técnicos, se informan, se van cumpliendo todos los expedientes, si hay que pedir documentación complementaria se pide y se van cumpliendo los pasos y los trámites que todo esto conlleva sin ninguna intervención política y sin ninguna instrucción".

De hecho, ha señalado que a lo largo de un año se firman "entre 6.000 y 7.000 DROU de este estilo y manera".

En este sentido, ha defendido que los técnicos que las estudian y redactan son "absolutamente eficaces" y "cumplen con su trabajo de manera debida". "Desde que nosotros estamos en estas funciones de gobierno del ayuntamiento así lo es y así creo que ha sido en el pasado cuando ellos tenían esta responsabilidad", ha apostillado.

Por todo ello apunta que no entiende la intención de la convocatoria del Pleno Extraordinario, que interpreta que se dirige "nada más que a buscar un ruido mediático que no sé a qué interés sirve". De hecho, ha enfatizado que esta decisión no contribuye, en su opinión, a resolver el problema en la Vera Cruz.

"Estamos en otro tiempo, estamos en que ojalá la sociedad estuviera unida y estuviéramos todos a una en recuperar cuanto antes el patrimonio que hemos perdido", ha lamentado.

En cualquier caso, ha apuntado que "pronto" habrá "noticias" relativas a la recuperación de la cúpula de este emblemático templo, que se darán, ha lamentado, "no con la ayuda del Grupo Socialista que lo que busca es ensuciar y enturbiar este asunto".