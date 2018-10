AMPL.- El fiscal dóna per "prou acreditats" els fets del cas Factures i el judici queda vist per a sentència

Actualizado 10/12/2008 15:23:16 CET

El Ministeri Públic afirma que la "clau" va ser el certificat per obres no fetes i la defensa demana la lliure absolució dels seus clients

PALMA DE MALLORCA, 10 de desembre (EUROPA PRESS)

El fiscal Ladislao Roig ha afirmat avui que els fets produïts en el marc del cas Factures han quedat "prou" acreditats després de les declaracions efectuades ahir pel coronel Francisco García Peña, el capità de la Guàrdia Civil José López Trujillo, el constructor Jaime Ferragut, i el tinent coronel Luis Cuadri, tot i que va apuntar que la clau de la suposada trama investigada és la confecció d'un certificat per part de Penya per justificar unes obres en el seu habitatge oficial que mai es van portar a terme.

Així ho va apuntar durant l'exposició de conclusions en el marc del judici que se celebra des d'ahir en la secció primera de l'Audiència Provincial de Palma, on va remarcar que l'última finalitat del coronel era comprar mobiliari per al seu habitatge a càrrec de l'Estat -amb l'obtenció de 12.505 euros procedents de la Direcció General de la Guàrdia Civil, per a la qual cosa va elaborar un certificat malgrat que la seva intenció no era quedar-se amb els mobles comprats sinó deixar-los en el seu pavelló per seguir sent utilitzats.

"És aquesta finalitat la que s'ha de tenir en compte", va recalcar Roig, qui va apuntar que això constitueix un delicte de falsificació de certificat malgrat que tots els altres fets que concorren en la suposada trama van ser "un mitjà per a aconseguir-lo", com la confecció d'un pressupost d'obra per part del constructor Jaime Ferragut, per valor de 12.505 euros per sol·licitar els diners a l'Institut Armat i procedir a l'execució d'uns treballs que no es van portar a terme. Segons ha afirmat, el cobrament és l'esgotament del delicte.

Alhora, va considerar que la testificació de Sonia Trabado, del departament de negociat de l'aquarterament, ha estat un element fonamental a la vista oral ja que va manifestar que el sobre amb els 12.000 euros que va poder lliurar Ferragut -una vegada percebuts en el compte corrent de Construccions Calabruix per part de la Guàrdia Civil-li va arribar "via Trujillo", i anava destinat a García Peña per les presumptes obres realitzades.

Mentrestant, el representant del Ministeri Fiscal ha afirmat que contra Cuadri l'única prova de càrrec vàlida és la declaració efectuada per García Peña, qui ha afirmat que l'agost del 2005, quan es van desenvolupar els fets, va coincidir en una menjada amb el tinent coronel i aquest li va recomanar que "no es preocupés", ja que "coneixia a empresaris de l'illa i parlaria amb ells com havia fet altres vegades per fer la compra dels mobles amb els diners de la Guàrdia Civil".

Per la seva banda, Jacobo Planas, advocat de l'acusació particular en representació de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC), va recriminar que la Fiscalia manifesti que la finalitat última sigui la falsedat en certificat quan, ha el seu judici, ha quedat constatada la "intenció evident" d'enganyar en cadascuna de les firmes. tal com va recalcar, García Peña va tenir el "domini funcional" en cadascuna dels actes, "amb documents en mà que va signar a posta que no podia, per obtenir un lucre d'ús de béns, tot i que no de titularitat".

"Per això ha comès delictes de falsedat en document mercantil i de certificat, a més d'en document oficial", va incidir el lletrat en aquest sentit, qui ha afirmat alhora que en aquest cas no pot aplicar-se l'atenuant de confessió, tal com ha apuntat el Ministeri Públic, perquè considera "essencial" el sobre de diners dins del procés i puntualitzar que la confessió prèvia al judici no es va portar a terme davant d'una autoritat judicial sinó "davant d'un periodista" al qual ha reconegut els fets.

Segons l'opinió de Planes, sobre García Peña hi ha "tota una trama per fer-se amb 12.000 euros públics en el seu propi benefici". Pel que fa a Cuadri, va assegurar fer-se càrrec de la seva autoria com inductor i es va referir a ell com el "cervell de l'operació", perquè "va dir el que calia fer, tal com s'havia fet altres vegades, buscar un empresari i obtenir uns diners per al que convingui".

Així, va recalcar que el tinent coronel "va marcar el camí a seguir" mentre que García Peña "va ser l'executor i missatger". En relació amb Ferragut, els considera "peça necessària per tancar la trama, i va actuar conscient que les obres no se n'anaven a fer mai".

"PEÑA NO QUISO ENGANYAR A NINGÚ"

En el torn de la defensa, l'advocat de García Peña, Josep Zaforteza, va subratllar durant l'exposició de les seves conclusions que el seu client "en cap moment va voler enganyar a ningú" i, tal com va defensar, va arribar a Palma recent nomenat cap de la Comandància de l'Institut Armat a les illes "convençut" que la partida destinada a obres també podia reservar-se a la compra de mobiliari.

"Tenia la màxima certesa d'això quan va avançar diners propi per a aquestes adquisicions, perquè si no, no ho hagués gastat", va puntualitzar el lletrat, qui va remarcar que "no s'ha produït lucre i el mobiliari ha quedat en l'habitatge, de manera que aquí no s'ha beneficiat ningú".

Mentrestant, l'advocat de Cuadri, Rafael Perera, va criticar que l'acusació particular li està acusant de ser autor per inducció del delicte de falsedat, i alhora va defensar que el seu client va tenir coneixement que Penya desitjava "per necessitat restaurar" el seu habitatge ja que no presentava les condicions mínimes per ser habitat. També va negar que Cuadri fos el "cervell" de la trama, i va apuntar que la factura ha estat "treta de la set". És per aquesta raó que va demanar una sentència absolutòria, de la mateixa manera que el lletrat Fernando Mateas l'ha sol·licitat per a García Trujillo.

Finalment, Juan Ignacio Herrero, en representació de Ferragut, va ressaltar que aquest hagi reconegut els fets en el judici tot i que no durant la investigació de la Guàrdia Civil, i va mostrar el seu desacord amb la petició de pena de dos anys de presó per part de l'acusació particular. "No ha donat ni un només motiu per imposar aquesta pena", va incidir sobre aquesta qüestió, pel que va reclamar l'atenuant de confessió.

PENES SOL·LICITADES

En concret, la Fiscalia sol·licita tres mesos de presó i tres de multa a raó de 180 euros mensuals pel delicte de falsedat en document mercantil, a més d'un any de suspensió per falsedat de certificat, mentre que per a Trujillo demana el mateix període de suspensió així com sis mesos de presó i sis de multa (180 euros al mes) per falsedat en document mercantil. Al mateix temps, Ferragut s'enfronta amb sis mesos de presó i sis de multa (180 euros al mes) pel mateix delicte.

Per la seva banda, l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil (AUGC), personada el procés com a acusació particular, demana la condemna més contundent, és a dir, quatre anys de presó i suspensió de sis mesos per a García Peña, a qui acusa d'un delicte de falsedat de certificat i un altre de falsificació en document públic; també quatre anys de presó per a Cuadri per inducció del delicte de falsedat en document mercantil, i dos anys per a Trujillo i Ferragut.