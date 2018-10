La meitat dels pacients amb rinoconjuntivitis al·lèrgica a Balears són al·lèrgics a àcars

Actualizado 22/9/2008 22:00:00 CET

MADRID, 22 de setembre (EUROPA PRESS)

A la tardor apareixen els primers símptomes de l'al·lèrgia a àcars, a causa que en aquesta època de l'any es donen les condicions d'humitat i temperatura que necessiten aquests organismes per a la seva proliferació en l'ambient, segons ha informat avui en un comunicat la Societat Espanyola d'Al·lergologia i Immunologia Clínica (SEAIC).

En concret, segons l'estudi Al·lergològica 2005, elaborat per la SEAIC, el 50% de pacients amb rinoconjuntivitis al·lèrgica a Balears són al·lèrgics a àcars, per davant de Catalunya (48%); valència (44%) i regió Sud (25-38%). Encapçalen l'índex Canàries (73%), El País Basc (62%); Astúries (60%) i Galícia (55%).

Segons va manifestar el president de la SEIAC, el doctor Tomás Chivato, els símptomes d'aquesta malaltia, com la congestió nasal, esternuts, asma i envermelliment de la pell, es presenten a la tardor amb més freqüència que a l'estiu o primavera.

Pel que fa a la prevalença de les persones que pateixen al·lèrgia causada per àcars, el metge del Servei d'Al·lèrgia de l'Hospital de Basurto a Bilbao, el doctor Ignacio Jáuregui, va apuntar que els estudis epidemiològics portats a terme a Espanya estimen una prevalença d'al·lèrgics entorn del 22% de la població general, i d'ells, un de cada quatre té al·lèrgia a àcars, el que llança una prevalença entorn del 5,1% de la població general.

El desenvolupament òptim dels àcars es produeix a temperatures d'entre 20 i 25 graus amb una humitat relativa del 75%. Per sota del 65% d'humitat relativa no s'observen poblacions viables, i per sota del 45% els àcars desapareixen del tot.

"El clima de les Canàries, amb alta humitat ambiental i temperatura constant, entre 25 i 28 graus, afavoreix el creixement d'aquests microorganismes. Igual ocorre en tota la zona costanera, el nord, la cornisa cantàbrica, Galícia i Llevant", va apuntar el doctor Delator.

A la zona centre, amb un clima sec i majors oscil·lacions de temperatura, la seva supervivència és més difícil i la prevalença d'al·lèrgia a àcars més baixa. Així, el percentatge a Aragó i Castella-la Manxa és del 7% i el 29% a Castella-Lleó per a pacients amb rinitis i/o asma. A més, l'estudi va revelar que l'al·lèrgia a àcars afecta al 42% dels nens menors de 14 anys afectes de rinitis o asma bronquial a Espanya.

MESURES DE CONTROL

Al seu torn, els especialistes van destacar mesures per lluitar contra l'al·lèrgia als àcars, com les formes de control ambiental dirigides, d'una banda, a reduir les poblacions d'àcars (disminuint la humitat relativa i la temperatura), i d'altra banda, a aïllar, eliminar, desnaturalitzar o inactivar els seus al·lèrgens.

"Aquestes mesures de control ambiental constitueixen avui dia un dels tres pilars fonamentals del maneig de l'al·lèrgia a àcars, sumat al tractament farmacològic i a l'administració d'immunoteràpia amb extractes hiposensibilizants (vacunes al·lergògenes)", va indicar el doctor Jáuregui.