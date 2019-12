27.823 andorranos están llamados a las urnas este domingo para decidir los gobiernos parroquiales

Publicado 15/12/2019 4:20:31 CET

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 27.823 electores andorranos están llamados a participar en las elecciones que se celebran este domingo para escoger los gobiernos parroquiales, los comuns - ayuntamientos.

En las anteriores elecciones comunales estaban llamados a las urnas 27.278 andorranos, 545 menos que en las de este domingo.

Los ocho colegios electorales, uno en cada parroquia excepto en Encamp --donde habrá dos--, abrirán sus puertas a las 9 horas de la mañana y cerrarán a las 19 horas, momento en el que empezará el escrutinio.

El sistema para atribuir los 12 consellers --concejales-- que forman cada uno de los comunes, excepto el de Canillo que tiene diez, a las distintas formaciones políticas que se presentan en estos comicios es mixto: la mitad de los escaños se atribuyen por sistema mayoritario y la otra mitad por un sistema proporcional.

Eso es, la lista más votada consigue la mitad de los consellers --seis en la mayoría de las parroquias-, y la otra mitad se reparte proporcionalmente entre todas las candidaturas, incluida la más votada.

Los 'cònsols major' y menor --alcaldes y tenientes de alcalde-- sólo pueden ostentar el cargo por dos mandatos consecutivos, por lo que sólo en dos parroquias concurren los actuales 'cònsols majors': Andorra la Vella, la capital, y Ordino.

En Andorra la Vella, la capital, hay 8.242 electores y concurren tres listas: Partido Socialdemócrata, Terceravia y En Comú per Andorra la Vella, coalición formada por Demòcrates per Andorra i Liberals d'Andorra (socios en el Gobierno actual del país) junto a Socialdemocràcia i Progrés, por la que opta a la reelección la actual 'cònsol major' (alcaldesa) Conxita Marsol.

La segunda parroquia con más electores es Escaldes-Engordany, con 5.489 electores, y concurren cuatro listas: Demòcrates per Andorra (grupo del gobierno comunal actual), Unió per Escaldes-Engordany -coalición de Liberals d'Andorra (socios del gobierno central y Socialdemocràcia i Progrés), Partido Sociadelmócrata y Terceravia.

En Sant Julià de Lòria, están llamados a las urnas 4.126 ciudadanos para escoger entre tres candidaturas: la de Terceravia y Unión Laurediana, Units pel Canvi y Desperta Laurèdia.

En la parroquia de Encamp hay cuatro listas entre las que deberán optar los 4.000 ciudadanos con derecho a voto: la coalición En Comú per Encamp --que reúne Units per al Progrés, Demòcrates per Andorra y Liberals d'Andorra--, Partido Socialdemócrata, Agrupament Encampadà y Terceravia.

Los 3.125 ciudadanos llamados a las urnas en La Massana solo tienen una candidatura para votar, con lo que la coalición formada por Ciutadans Compromesos, Demòcrates per Andorra y Liberals d'Andorra tendrá que luchar contra la abstención.

CUATRO CANDIDATURAS EN ORDINO

En Ordino, los 1.790 ciudadanos tendrán cuatro candidaturas para escoger: MovemOrdino, X'Ordino, Terceravia y la coalición En Comú per Ordino --que en esta zona está formada por Acción Comunal d'Ordino, Demòcrates per Andorra, Liberals d'Andorra y Socialdemocràcia y Progrés--, que lidera el actual' cònsol major', Josep Àngel Mortés.

Finalmente, en Canillo --que hace cuatro años solo tenían una opción para votar-- esta vez concurren dos listas, entre las que tendrán que escoger los 1.051 ciudadanos: Demòcrates d'Andorra y Objectiu Comú.