Andorra activa un botón de seguridad que avisa a la policía para víctimas de violencia de género

Rueda de prensa de presentación del botón de seguridad este jueves - GOBIERNO DE ANDORRA

Estará a disposición de las mujeres con un riesgo mediano o alto

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 27 (EUROPA PRESS)

Las mujeres víctimas de violencia de género de Andorra con un riesgo mediano o alto y que están en seguimiento por parte del Servicio de Atención a las Víctimas de Violencia de Género dispondrán de un botón de seguridad que en pulsarlo avisará directamente a la policía, ha informado el Gobierno este jueves en un comunicado.

La iniciativa se enmarca en una política integral de prevención, protección y apoyo continuado, y reafirma el compromiso "firme e incuestionable" del Gobierno hacia las víctimas de violencia de género, impulsando medidas que refuerzan su seguridad y autonomía, ha expresado la secretaria de Estado de Igualdad y Participación Ciudadana, Mariona Cadena.

El objetivo de la medida es incrementar la protección de la víctima, según Cadena, con la reducción del tiempo de respuesta y de activación de la policía, ofreciendo un mecanismo de seguridad constante, ya que el botón activa una alerta inmediata y geolocaliza a la víctima.

Se trata de un dispositivo electrónico portátil que está conectado directamente con el cuerpo de policía, vinculada a una aplicación del móvil de la usuaria que permite grabar audio de la situación, enviar la alerta y la posición a la policía, y que identifica la mujer a través de un código para garantizar su anonimato.

La puesta en marcha del mecanismo ha sido posible gracias a la colaboración publico-privada, concretamente entre el Gobierno y una empresa de seguridad del país, Grupo Menta, que este mismo jueves han firmado un convenio.

ACTUACIÓN DE LA POLICÍA

Una vez se activa la alerta por parte de la víctima, la policía envía la patrulla más cercana según la geolocalización, a la vez que la sala de Información, Coordinación y Mando va recibiendo el audio que la aplicación grava sin necesidad que la usuaria saque el móvil.

Una vez cerrada la actuación policial, se registra el incidente, y a partir de aquí se hace seguimiento de la situación derivada por parte de la policía y del servicio de atención a las víctimas.

Los avisos directos estarán disponibles las 24 horas del día los siete días de la semana, con una monitorización permanente de las alerta por parte de la policía, además, mensualmente, el cuerpo de seguridad hará pruebas de funcionamiento.