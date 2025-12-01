Andorra aprueba el plan de acción nacional por la lengua 2026-2028

Un instante de la reunión del Consell Nacional per la Llengua. - GOBIERNO DE ANDORRA

El ministro de Relaciones Institucionales, Educación y Universidades califica el día de "histórico"

ENCAMP (ANDORRA), 1 (EUROPA PRESS)

El Consell Nacional per la Llengua de Andorra ha aprobado el plan de acción nacional por la lengua 2026-2028 en una reunión celebrada este lunes.

Según ha informado el Gobierno en un comunicado, el documento es la herramienta de planificación de los objetivos y de las actuaciones de política lingüística de todas las instituciones y entidades del país.

El ministro de Relaciones Institucionales, Educación y Universidades, Ladislau Baró, ha calificado el día de "histórico", igual que lo fue el de la aprobación de la nueva ley del catalán, porque el plan es la primera fructificación explícita de la nueva ley.

Por su parte, la ministra de Cultura, Juventud y Deportes, Mònica Bonell, ha expresado que con dicho documento las administraciones y el tejido social y económico del país se comprometen a continuar trabajando para proteger el catalán como "elemento de identidad y cohesión social".

DOS GRANDES OBJETIVOS

El plan de acción nacional por la lengua contiene dos grandes objetivos a conseguir durante el trienio 2026-2028: consolidar el compromiso y actividad institucional para proteger la lengua propia como elemento de identidad y cohesión social y reafirmar el conocimiento y el uso del catalán entre la población.

De estos dos objetivos se desprenden veinte más de específicos que se ejecutarán a través de 22 actuaciones concretas para cumplir los objetivos, indicadores para medir el cumplimiento, el calendario de implementación y el presupuesto estimado, así como la institución o entidad responsable de cada actuación.

ACCIONES PREVISTAS

Entre las acciones previstas en materia de conocimientos lingüísticos del personal de las administraciones destacan el establecimiento de los conocimientos de catalán como criterio cualitativo puntuable en los concursos de empresas de servicios personales y el desarrollo de talleres de lengua.

En materia de conocimientos del catalán de la población se prevén acciones como la elaboración del Estudio de conocimientos y usos lingüísticos del 2026 y un estudio específico sobre la población escolar (2028) así como la puesta en marcha de una campaña para incentivar el uso del catalán entre los recién llegados.

Para reafirmar el conocimiento del catalán entre la población se incluye la apertura de nuevos centros de catalán, ampliar el plan de fomento de la lectura escolar en catalán en los tres sistemas educativos públicos, el apoyo a creadores de contenido digital en catalán o incluir formación de lengua en los planes de formación de las empresas de más de 30 personas asalariadas.