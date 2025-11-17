Andorra centra la Semana de Prevención de Residuos en el reciclaje de productos electrónicos

El Gobierno impulsa una visita guiada a la planta de tratamiento

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 17 (EUROPA PRESS)

Andorra organiza del 22 al 30 de noviembre un conjunto de actividades para conmemorar la Semana Europea de Prevención de Residuos, centrada en esta edición en el reciclaje de los productos electrónicos.

La iniciativa se organiza en colaboración con los comuns (ayuntamientos) y otras entidades y busca promover la reducción de residuos y la gestión responsable de los recursos, impulsando a la vez la participación ciudadana en actividades de sensibilización y acción directa, informa el Gobierno en un comunicado este lunes.

Entre las actividades más destacadas, el jueves 27 de noviembre se organiza una visita guiada a la planta de tratamiento de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos del grupo REFESA en Aixovall (Sant Julià de Lòria) abierta a toda la ciudadanía.

La visita permitirá conocer el funcionamiento de la planta y la importancia del reciclaje de dichos materiales y el mismo día el Gobierno también impulsará un taller de reparación de pequeños electrodomésticos con la colaboración de la Asociación de Empresas de Lampisteria y Climatización de Andorra.

ENTREGA DE CONTENEDORES DE RECOGIDA SELECTIVA

Además, el miércoles 26 de noviembre por la mañana se llevará a cabo una campaña de recogida de móviles y routers viejos en la avenida Meritxell, en colaboración de Andorra Telecom y la Fundación Privada Nostra Senyora de Meritxell.

Por la tarde se proyectará el documental 'The Art of Giving' en los cines Illa Carlemany acompañada de una charla y el Gobierno impulsará la entrega de contenedores de recogida selectiva durante toda la semana en los centros escolares para sensibilizar en materia de reciclaje.

Durante toda la semana también se organizarán otras actividades y el Gobierno hace una llamamiento a la ciudadanía para participar en ellas, contribuyendo a la reducción de residuos y a la construcción de un mundo más sostenible.