Andorra y España refuerzan la cooperación bilateral con la visita de José Manuel Albares

Albares junto a Espot y Tor durante su visita a Andorra. - SFGA / JAVILADOT

Los dos países han firmado tres convenios de cooperación bilateral

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 14 (EUROPA PRESS)

La visita oficial del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, al Principado de Andorra ha servido para reforzar la cooperación bilateral entre ambos países.

Según ha informado el Gobierno del Principado en un comunicado, la visita ha puesto de manifiesto la solidez e intensidad de las relaciones entre Andorra y España y ha servido para firmar tres nuevos instrumentos de cooperación bilateral.

La ministra de Asuntos Exteriores de Andorra, Imma Tor, ha manifestado que el desplazamiento de Albares es "la prueba de la calidad y la intensidad" de la relación entre ambos países, una relación que ha asegurado que no es solo de buena vecindad y de cooperación, sino también de amistad y confianza.

Tor también ha señalado que España es el principal socio económico y comercial, y un socio estratégico para Andorra, con el que se quiere seguir profundizando dichas relaciones "facilitando las oportunidades para las empresas de ambos países".

Por su parte, Albares ha reiterado el compromiso de España para fortalecer las relaciones con Andorra y el apoyo a proyectos de cooperación que contribuyen al desarrollo y la prosperidad compartida de los territorios fronterizos.

El mandatario español ha calificado de "excelentes" las relaciones entre ambos países, que comparten valores, visión alineada en asuntos internacionales y retos globales y acuerdos que tienen como objetivo favorecer el bienestar de la ciudadanía.

Igualmente, ha reafirmado el apoyo de España al acuerdo de asociación con la UE y ha manifestado que este acuerdo es "trascendental" para Andorra teniendo en cuenta su situación geográfica anclada en el seno de Europa.

NUEVOS CONVENIOS

Entre los nuevos convenios firmados, destaca el acuerdo relativo al reparto de los bienes y activos decomisados procedentes de actividades delictivas, que permitirá compartir entre Andorra y España dinero o valores confiscados en procedimientos penales y reforzará la lucha conjunta contra la delincuencia transnacional.

También se ha firmado un protocolo de entendimiento sobre formación y cooperación diplomática, un texto que tiene como objetivo reforzar la formación y el desarrollo profesional del personal diplomático.

Finalmente, se ha firmado un protocolo de entendimiento con el Instituto Cervantes con la finalidad de reforzar la cooperación cultural y académica.

La agenda del ministro Albares en Andorra ha empezado con un encuentro con el jefe de Gobierno, Xavier Espot, durante el cual se han abordado cuestiones relacionadas con la cooperación transfronteriza y de buena vecindad entre Andorra y España.

Posteriormente, en una reunión de trabajo con los ministros y equipos técnicos respectivos se han tratado cuestiones de interés común como el tema migratorio y de extranjería, la movilidad, las infraestructuras o la cooperación transfronteriza.

Finalmente, se ha celebrado una recepción oficial en el edificio de Ràdio Andorra que ha reunido a representantes institucionales, económicos y de la sociedad civil y que ha servido para poner en valor los estrechos lazos históricos, culturales, económicos y humanos entre Andorra y España.