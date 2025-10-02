Andorra reafirma su compromiso con una migración sostenible dentro del marco europeo

Espot durante su intervención en la mesa de debate. - GOVERN D'ANDORRA

Espot participa en la 7 Cumbre de la Comunidad Política Europea de Copenhague

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 2 (EUROPA PRESS)

Andorra ha reafirmado su compromiso con una migración sostenible dentro del marco europeo durante la 7 Cumbre de la Comunidad Política Europea que se celebra en Copenhague (Dinamarca).

El jefe de Gobierno, Xavier Espot, ha expuesto que el Principado, como país de pequeñas dimensiones con una economía en plena expansión, requiere políticas migratorias que tengan en cuenta tanto "las necesidades laborales crecientes" como la conservación de los recursos naturales y la cohesión social.

Lo ha dicho durante su intervención en la mesa de debate titulada 'Migración - control efectivo de los flujo migratorios', que han moderado Bélgica y el Reino Unido, en la que ha explicado que el modelo andorrano combina el establecimiento anual de cupos, consensuados con los principales actores económicos.

Según Espot, dicho enfoque permite dar la bienvenida a las personas que desean contribuir al desarrollo del país y, a la vez, "mantener el equilibrio y la identidad nacional".

El jefe de Gobierno también ha expresado el apoyo de Andorra al "enfoque integral" que se ha acordado en la mesa redonda, con el objetivo de colaborar en la gestión de los complejos retos asociados a la migración ilegal.

AGENDA COMPARTIDA

Los líderes políticos que han participado en el debate han puesto de manifiesto la voluntad de adoptar una agenda compartida que integre innovación y colaboración transfronteriza para proteger los derechos humanos y garantizar la seguridad y la prosperidad en Europa.

Así, han defendido llevar a cabo acciones decididas contra las redes de contrabando, el fortalecimiento de los mercados legislativos y de los sistemas de asilo, y la creación de nuevas alianzas con países de origen y de transito.

El debate ha concluido con el compromiso de avanzar en la implementación de medidas concretas que aporten soluciones "eficaces y sostenibles" ante la migración ilegal y han enfatizado que solo mediante la acción colectiva y la voluntad de cooperación política se podrá garantizar una gestión responsable y humana de la migración en Europa.