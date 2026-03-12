Andorra tiene más de 70 denuncias por incumplir la ley del catalán pendientes de resolver

La ministra de Cultura, Mònica Bonell, este jueves en el Consell General - CONSELL GENERAL - SERGI PÉREZ

El principal partido de la oposición pide "valentía" para aplicar la normativa

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 12 (EUROPA PRESS)

Andorra tiene más de 70 denuncias por incumplir la ley de la lengua propia y oficial pendientes de resolver, según ha explicado este jueves la ministra de Cultura, Monica Bonell, durante una sesión de control al Gobierno en el Consell General (Parlamento).

Bonell, respondiendo a una pregunta del principal grupo de la oposición, Concòrdia, ha recordado, como ya se hizo público en enero, que desde que la normativa entró en vigor a mediados de 2024 se han recibido un centenar de quejas.

De todas ellas, 11 se han resuelto a favor de la empresa porqué ha corregido los incumplimientos, 9 se han archivado por falta de concreción o porque los hechos expuestos no eran motivo de sanción y 2 han terminado en sanción de 1.201 euros cada una.

La ministra ha detallado que se multó a un hotel que no disponía de formularios en catalán y también a un restaurante en el que no se atendía en la lengua oficial; el resto de denuncias están pendientes de resolución.

El principal partido de la oposición, Concòrdia, ha lamentado que el uso social y cotidiano del catalán va a la baja a pesar de los recursos existentes para poder aprender, por lo que han pedido "valentía" al Gobierno para aplicar la normativa.

El presidente del grupo parlamentario de Concòrdia, Cerni Escalé, ha asegurado que serán necesarias "una o dos sanciones relevantes" para que los empresarios hablen entre ellos y entiendan que deben cumplir la ley.

Finalmente, la ministra también ha destacado el incremento del número de candidatos a examinarse de los niveles A1 y A2 de catalán, los que se piden para la renovación de los permisos de residencia.

ÍNDICE DE APROBADOS

Bonell ha detallado que en enero, 154 de los 184 candidatos que se presentaron al nivel A1 aprobaron, y en el caso del A2 superaron la prueba 120 de los 133 presentados.

Según la ministra, las cifras demuestran que todas las personas que no tenían conocimiento de la lengua oficial ahora mismo pueden mantener "conversaciones mínimas en catalán".