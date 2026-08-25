Andorra trabaja para recibir etapas íntegras de la Vuelta femenina y del Tour de Francia

El ministro Jordi Torres con el ciclista Tadej Pogacar. - SFGA / CESTEVE

El ministro de Turismo destaca que el Principado ha demostrado ser "territorio ciclista"

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 25 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra trabaja para poder recibir, en los próximos años, etapas íntegras de la Vuelta femenina y del Tour de Francia.

Lo ha dicho el ministro de Turismo, Jordi Torres, en declaraciones a los medios de comunicación después de finalizar la etapa de la Vuelta, que se ha desarrollado este martes de forma íntegra en el Principado.

Así, sobre la llegada de la Vuelta femenina, Torres se ha mostrado dispuesto a hablarlo con la organización, aunque también ha señalado que la prueba "no tiene la misma repercusión" que la masculina.

Igualmente, ha indicado que existe la voluntad de conseguir la presencia de grandes pruebas, como también el Tour de Francia, pero no se quiere solo un final de etapa, sino que lo que se busca es "una etapa íntegra".

El político ha reconocido que son conscientes que el Tour no puede venir a Andorra "con la misma frecuencia" que la Vuelta a España, y que, cuando pueda volver, se trabaja para que sea un final de etapa y una etapa de descanso o una etapa completa.

UNA "ESTRATEGIA DE PAÍS"

Torres ha recordado que el ciclismo "es una estrategia de país" y que siempre están dispuestos a recibir pruebas porque tienen una repercusión muy importante, pero ha insistido en que lo que interesa son "etapas íntegras".

Sobre la posibilidad de que la Vuelta a España repita presencia en Andorra en 2027, ha dicho que aún no han empezado a hablarlo, pero ha admitido que ve "complicado" que suceda porque seguramente se escogerá otra región por la que pasar.