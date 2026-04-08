El banco andorrano Creand obtiene un beneficio de 63,2 millones en 2025

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La entidad consigue un 17% más de volumen de negocio

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 8 (EUROPA PRESS)

El grupo Creand Crèdit Andorrà ha cerrado 2025 con un beneficio de 63,2 millones de euros, casi un 11% menos que en 2024, cuando consiguió 70,9 millones.

Los datos los ha dado a conocer la entidad andorrana este miércoles en un comunicado de prensa en el que también destaca que el año pasado incrementó el volumen de negocio hasta los 38.806 millones, un 17% más que en 2024.

El consejero delegado de la entidad, Xavier Cornella, ha remarcado que 2025 fue un año en que el banco trabajó para continuar con "el crecimiento sostenible del negocio", impulsando los ejes estratégicos del banco.

A la vez, Cornella ha destacado un incremento "notorio" del volumen de negocio, la inversión continua en innovación y digitalización y el mantenimiento de unos niveles altos de solvencia y de retorno al accionista.

DOBLAN BENEFICIOS

Según la nota de prensa, en cinco años, el grupo Creand ha doblado los beneficios, con una evolución sostenible de crecimiento, y cerca de 10,6 millones de euros del total de beneficio vienen del negocio internacional, mientras que unos 3 millones, de la división de seguros.

Otras cifras clave que evidencias la solidez del grupo son la ratio de liquidez (LCR), que se sitúa en el 161,11%, y la de solvencia, que es del 18,38% (16,84% CET1); además el patrimonio neto se ha situado en 692 millones de euros, mientras que la ratio de morosidad ha bajado hasta el 2,2%.

La inversión crediticia del grupo creció un 6,65% y llegó a una cifra total de 2.967 millones, de los cuales, 2.566 son inversión crediticia concedida directamente por la matriz andorrana, la mayor parte de la cual dirigida a dar apoyo a empresas y negocios del país.

CRECIMIENTO INTERNACIONAL

Igualmente, del total del volumen de negocio del grupo, aproximadamente el 35,2% corresponde a volumen de negocio de la matriz andorrana (13.653 millones) y el 64,8% restante, al volumen de negocio de las filiales internacionales.

Luxemburgo, con la filial Creand Wealth & Securities, ha incrementado un 26,95% el volumen de negocio, hasta llegar a los 17.949 millones de euros, mientras que la filial en España, Creand Wealth Management, ha conseguido un volumen de negocio de 6.801 millones (+31,02%).

Cornella apunta que 2025 ha sido un "buen año de crecimiento orgánico", en el que ha querido destacar la captación nueva y la buena evolución de todas las líneas de negocio.

Bajo su punto de vista, la buena gestión de los recursos de los clientes, sumado al buen comportamiento de los mercados, ha sido "clave" por este crecimiento sostenible, que al mismo tiempo ha redundado en beneficio de los clientes y de los accionistas.

Finalmente, el consejero delegado también ha destacado que los resultados de 2025 superan las previsiones marcadas en los objetivos del plan estratégico 2024-2026, lo que sitúa la entidad en un "punto óptimo de salida" para afrontar el último ejercicio con éxito.