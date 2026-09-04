CaixaBank registró 9,5 millones de usuarios de Bizum y un millón de operaciones de enero a junio

Usuarios de Bizum de CaixaBank - CAIXABANK

BARCELONA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank registró 9,52 millones de clientes de Bizum entre enero y junio de 2026, casi un 6% más que un año antes, y un millón de operaciones con este sistema de pagos móviles, informa en un comunicado este viernes.

Con estas cifras, "el grupo logra una cuota de mercado del 30%, lo que le consolida como referente en el uso de la principal solución de pagos inmediatos entre particulares en España", añade la entidad.

En concreto, entre enero y junio de 2026, los clientes de CaixaBank realizaron 171,78 millones de envíos de dinero entre particulares a través de Bizum, lo que equivale a una media de unas 950.000 operaciones diarias; si a estos se le añaden los pagos en comercios online, los clientes del grupo superan el millón de operaciones al día.

De los 9,52 millones de clientes del banco registrados en Bizum, un 91,32% han operado al menos una vez en los últimos tres meses, lo que demuestra su elevada penetración; en lo que respecta a los usuarios de imagin, la banca digital para jóvenes del grupo, 2,75 millones de clientes (entre adultos y teens) han enviado o recibido al menos un bizum en el último trimestre.

"Este nivel de uso recurrente muestra que no se trata de una herramienta puntual, sino una solución integrada en los hábitos financieros de los españoles. El éxito se apoya en la digitalización financiera en el país, así como en la apuesta por la sencillez, sin fricciones, y todo acompañado por los mayores estándares de seguridad", explica CaixaBank.

E-COMMERCE

En las operaciones con e-commerce, los clientes de CaixaBank realizaron 17,67 millones de pagos online mediante esta solución, un 13% más que en la segunda mitad de 2025, "pese a coincidir en esas fechas con periodos de compras en Navidad".

Por otra parte, CaixaBank continúa ampliando sus funcionalidades con la incorporación de los pagos recurrentes para suscripciones, por ejemplo Amazon, lo que favorece su utilización en nuevos momentos de consumo y "consolida a Bizum como un medio de pago digital habitual para los clientes".

La expansión internacional constituye otro de los ejes estratégicos de Bizum, que ya opera con cuentas bancarias de Andorra, donde hay diversas entidades adheridas a Bizum (Andbank, Morabank y Credit Andorrà), y también se permite enviar y recibir dinero a usuarios en Italia y Portugal, con las soluciones Bancomat Pay y MBWay.

Durante el primer semestre de 2026, Bizum registró más de 106.000 operaciones internacionales, de las que un 26% corresponde a usuarios de CaixaBank.

Por países, Portugal concentra la mayor actividad internacional para los clientes de la entidad: cerca del 87% de las operaciones internacionales de clientes de CaixaBank tuvieron como origen o destino este país.