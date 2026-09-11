Los centros de catalán en Andorra más que duplican el número de usuarios en un solo curso

La ministra Mònica Bonell durante la presentación de la campaña. - SFGA / JAVILADOT

En 2025 se registró un récord, con 22.413 personas, mientras que en 2024 habían sido 9.985

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 11 (EUROPA PRESS)

Los centros de aprendizaje de catalán de titularidad pública de Andorra han más que duplicado sus usuarios en un solo año, pasando de los 9.985 del curso 2024-2025 a los 22.413 del curso 2025-2026, lo que ha supuesto un récord de asistencia.

Según ha informado este viernes el Gobierno en un comunicado, el año pasado, la mayoría de personas usaron la modalidad de aprendizaje acompañado (19.941), mientras 1.672 participaron en cursos presenciales y 800 siguieron formación virtual.

El año anterior, había 7.586 participantes en modalidad de autoaprendizaje, 1.599 inscritos en cursos presenciales y 800 usuarios en formato virtual.

En cuanto al primer semestre del curso 2026-2027, se han aceptado 763 inscripciones para los cursos presenciales y 400 para los virtuales.

Los datos se han dado a conocer coincidiendo con la presentación de la campaña 'Vine als centres de català i treu-ne suc' que impulsa el departamento de Política Lingüística para dar a conocer estos espacios y promoverlos como una alternativa o un complemento a los cursos presenciales.

La ministra de Cultura, Juventud y Deportes, Mònica Bonell, ha destacado que la voluntad es poner al abasto de todo el mundo "más oportunidades" para aprender y utilizar el catalán.

Igualmente, ha señalado que los centros constituyen un servicio público de proximidad que permite adaptar el aprendizaje a las necesidades de cada persona y refuerza "la cohesión social" en torno a la lengua oficial.