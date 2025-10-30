La decisión de España de avanzar la aplicación del 'entry/exit' preocupa al tejido empresarial de Andorra

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 30 (EUROPA PRESS)

La decisión de España de avanzar la aplicación del sistema de control fronterizo 'entry/exit' al mes de febrero ha alarmado al tejido empresarial de Andorra, que teme que se pueda perder la temporada de invierno.

El presidente de la patronal Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, ha admitido este jueves que la decisión española les ha cogido "por sorpresa" porqué la previsión era que el 'entry/exit' no entrara en vigor hasta el 7 de abril.

El nuevo sistema de control de fronteras implantará una base de datos biométrica que sustituirá los tradicionales sellos en los pasaportes por un registro digital de entradas y salidas de los viajeros que no son ciudadanos de la Unión Europea ni del espacio Schengen.

El registro permitirá a las autoridades europeas calcular con precisión los días de estada autorizados (un máximo de 90 dentro de cada período de 180 días) y detectar automáticamente quién exceda el tiempo permitido.

La situación ha llevado al Gobierno a modificar el reglamento del servicio de Inmigración para que los solicitantes de una autorización de inmigración que no sean nacionales de un estado miembro o del Espacio Económico Europeo tengan la obligación de acreditar que están en situación regular para entrar y circular por los países del espacio Schengen y poder volver a ellos desde Andorra.

Los nuevos requisitos llegan cuando los trabajadores de temporada ya habían empezado a llegar al Principado y de hecho, este miércoles el Gobierno andorrano reconoció que se han autorizado 60 permisos a personas de las que no se sabe si tienen su situación regularizada o no.

Ante esta situación, la patronal ha reconocido que la situación complica "muchísimo" la contratación de personal para la temporada de invierno porqué hay personas que ya tenían apalabrado un contrato y quizás ahora no podrán obtener el permiso si su situación en el espacio Schengen es irregular.

PREOCUPACIÓN DE LA PATRONAL

Cadena ha estimado en "un 25% y un 30%" el número de temporeros que podrían estar en situación irregular y, si no se encuentra un mecanismo para acceder a la autorización, puede haber empresarios que tengan que cerrar servicios, ha sostenido.

El presidente de la CEA ha explicado que confían en que las negociaciones que ha abierto el Gobierno andorrano con el español lleguen a buen puerto y finalmente la aplicación del nuevo sistema de control fronterizo se aplace hasta al 7 de abril, como estaba previsto inicialmente.

Cadena ha remarcado que las empresas andorranas tienen el "compromiso firme" que para la próxima temporada se cumplirá estrictamente --palabras literales- el reglamento previsto con el nuevo sistema.