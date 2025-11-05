La Generalitat busca dar más visibilidad al talento catalán en Andorra

Laia Font durante su trabajo en la Unidad de Curas Paliativas - DELEGACIÓN DEL GOVERN DE LA GENERALITAT EN ANDORRA

La primera participante de 'TenimTalent' será la musicoterapeuta Laia Font

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 5 (EUROPA PRESS)

La Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya en Andorra ha puesto en marcha una iniciativa para dar más visibilidad al talento catalán presente en Andorra.

Bajo el título 'TenimTalent', la propuesta empezará con un acción para valorar el trabajo que lleva a cabo la musicoterapeuta Laia Font en la Unidad de Curas Paliativas del Hospital Nostra Senyora de Meritxell, ha informado el Govern en un comunicado este miércoles.

La delegada del Govern de la Generalitat en Andorra, Anna Vives, ha destacado que uno de los objetivos es difundir "el talento, conocimiento y buenas prácticas" existentes en Catalunya en ámbitos muy variados y que TenimTalent enlaza con dicha finalidad.

La primera edición de la iniciativa se llevará a cabo el próximo jueves 13 de noviembre a las 19 horas en la sala de actos del comú (ayuntamiento) de Escaldes-Engordany, con entrada libre.

MÚSICA Y SALUD

El comunicado detalla que hace unos meses la Fundación ONCA, el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) y Laia Font pusieron en marcha una prueba piloto para aplicar musicoterapia a las personas que necesitan estar ingresadas para intentar mejorar su confort, especialmente cuando se trata de un proceso de final de vida.

En el acto del 13 de noviembre, Font y las personas de la Fundación ONCA y del SAAS que participan en el proyecto explicarán como surgió la iniciativa, como está funcionando y qué resultados se observan.

La acción, que llevará por título 'Más allá de la música: musicoterapia en la Unidad de Curas Paliativas', también permitirá conocer mejor que es la musicoterapia y diferenciarla de otras técnicas que también vinculan la música y la salud.