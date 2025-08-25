El Gobierno de Andorra y AR+I firman un convenio para afrontar el cambio climático

Carles Miquel y Marta Domènech durante la firma del convenio - SFGA / CESTEVE

El acuerdo busca también impulsar la movilidad sostenible

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 25 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra, a través de la secretaria de Estado de Transición Energética, Transportes y Movilidad, y Andorra Recerca + Innovació (AR+I) han firmado este lunes un convenio marco de colaboración para afrontar dos retos para el futuro del país: el cambio climático y la movilidad sostenible.

El convenio permite ordenar los acuerdos ya existentes entre las dos entidades en materia de transición energética, acción climática, meteorología, climatología o nivología, entre otras competencias que tiene atribuidas la secretaría de Estado, ha informado el ejecutivo este lunes en un comunicado.

El director de Energía y Transportes, Carles Miquel, ha destacado que la firma del convenio establece las líneas de colaboración prioritarias entre las partes, lo que permite "focalizar esfuerzos" y optimizar el gasto público.

Además, contribuye a dar cumplimiento a las misiones y las funciones públicas encargadas a dicha secretaría de Estado, ha añadido Miquel.

La gerente de AR+I, Marta Domènech, considera que es un paso adelante para aportar datos "sólidos, indicadores fiables y estrategias de adaptación" que ayuden a proteger los recursos naturales, preservar la calidad de vida de la población y convertir los datos en soluciones concretas que respondan a las necesidades reales del territorio.

MODELO NACIONAL

Como novedad, el convenio marco incluye un acuerdo específico que permite el acceso como propiedad pública al modelo nacional de movilidad de Andorra que AR+I ha desarrollado en los últimos tiempos.

Con la firma, el ejecutivo reconoce el modelo nacional de movilidad como fuente de referencia oficial en materia de movilidad a escala país, hecho que permitirá tener dicha base como una herramienta clave para modernizar la movilidad y poder estudiar y tomar las mejores decisiones técnicas y políticas en la materia.

Domènech ha explicado que el modelo brinda la oportunidad de integrar información y tecnología para avanzar en ámbitos como la movilidad, la sostenibilidad y la innovación, haciendo "un uso eficiente de los datos y promoviendo la transferencia de conocimiento".

Según ha detallado el Gobierno en el comunicado, AR+I formará parte de la subcomisión de seguimiento y se encargada de decidir qué instrucciones y contenidos forman parte de la versión actualizada del modelo en cada momento.

La gerente de AR+I cree que el acto de este lunes es un ejemplo de lo que se puede conseguir cuando "ciencia y administración trabajan juntos", compartiendo un mismo objetivo: garantizar un futuro sostenible, innovador y eficiente para el país.