El Gobierno de Andorra y la UdA impulsan una formación sobre comunicación de malas noticias

La ministra de Sanidad, Helena Mas, y el rector de la Universidad de Andorra, Juli Minoves, en el momento de firmar el acuerdo - GOBIERNO DE ANDORRA

El programa va dirigido a miembros de los cuerpos especiales, sanitarios y agentes sociales

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 21 (EUROPA PRESS)

El ministerio de Sanidad de Andorra y la Universidad de Andorra (UdA) han anunciado el inicio de un nuevo programa formativo dedicado a la comunicación de malas noticias.

Según ha informado el Gobierno en un comunicado este viernes, el programa formativo se pone en marcha gracias a la firma de un convenio entre ambas instituciones y se trata de formaciones previstas en las acciones del Plan Integral de Salud Mental (PISMA).

La ministra de Sanidad, Helena Mas, ha explicado que la buena comunicación de las malas noticias es un "factor clave" por el impacto que tiene en las personas y por el manejo de la situación crítica.

Por su parte, el rector de la UdA, Juli Minoves, ha asegurado que dichas formaciones son "necesarias e importantes", por lo que se renuevan cada año y se añaden de nuevas, con el objetivo de llegar a todos los agentes sociales y comunitarios.

El curso va dirigido a profesionales de emergencias, sanitarios, agentes comunitarios y sociales, tiene como objetivo proporcionar técnicas, habilidades y recursos para comunicar malas noticias de forma estructurada y efectiva, gestionar el impacto emocional y reconocer las dificultades que pueden surgir durante el proceso.

FORMACIÓN DE 8 HORAS

Se trata de una formación de 8 horas (0,5 créditos europeos), se llevará a cabo el 10 de diciembre de 2025 en la UdA, las preinscripciones están abierta hasta el 26 de noviembre y el ministerio patrocina el 80%, por lo que el usuario solo asume el coste del 20%, 30 euros.

El nuevo curso se enmarca en la colaboración consolidada entre el ministerio de Sanidad y la UdA que ya ha permitido formar más de 170 agentes sociales y comunitarios en materia de salud mental y adicciones.