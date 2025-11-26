El GREVIO reconoce "avances significativos" de Andorra en la lucha contra la violencia de género

Imagen de un folleto de la campaña del 25N del Gobierno de Andorra - EUROPA PRESS

Un informe del organismo del Consejo de Europa destaca especialmente la Ley de Igualdad

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 26 (EUROPA PRESS)

El Grupo de Expertos sobre la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Domestica (GREVIO) del Consejo de Europa ha reconocido "avances significativos" de Andorra en materia de lucha contra la violencia de género.

Así lo ha señalado el Gobierno en un comunicado, haciendo referencia al informe publicado este miércoles por el GREVIO, que evalúa Andorra en el marco del Convenio de Istanbul, bajo el lema 'Establecer un clima de confianza proporcionando apoyo, protección y justicia'.

Sobre los avances, el informe destaca el despliegue de la Ley para la aplicación efectiva del derecho a la igualdad de trato, la igualdad de oportunidades y la no discriminación entre mujeres y hombres como un "paso importante" hacia una mejor aplicación del Convenio de Istanbul y una evolución positiva de la sociedad andorrana.

Además, pone especial énfasis en las formaciones que se están realizando entre el personal docente, los cuerpos judiciales y fiscales, la policía, el personal penitenciario y otros profesionales que intervienen en la prevención, detección y atención a las víctimas.

El GREVIO también valora el esfuerzo creciente en materia de prevención y sensibilización, con campañas dirigidas a diferentes públicos, incluso el joven, y la integración de los contenidos del Convenio de Istanbul en los programas educativos.

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD

También subraya el trabajo hecho para promover la igualdad, la resolución no violenta de los conflictos y el respeto al consentimiento, a la vez que destaca medidas como el código lila en el Hospital Nostra Senyora de Meritxell, el refuerzo de la atención sanitaria y psicológica a la víctimas de violencia sexual y la consolidación del Servicio de Ayuda a las Víctimas de Violencia de Género.

En el ámbito institucional, los expertos señalan positivamente el fortalecimiento del departamento de Políticas de Igualdad e incremento del presupuesto dirigido a las políticas de igualdad y a la lucha contra la violencia contra las mujeres y la creación del Instituto Andorrano de las Mujeres.

ÁMBITO PENAL Y RETOS

En cuanto a la respuesta penal, el GREVIO alaba la introducción del consentimiento en el Código Penal y la primera sentencia que reconoce la violencia psicológica sobre la base del nuevo delito de violencia de género.

A la vez, el informe recuerda la importancia de garantizar investigaciones y procesos rápidos, que eviten la victimización secundaria y refuercen la confianza de las mujeres en el sistema judicial.

Sobre los retos a afrontar, recomienda la elaboración de una estrategia global y a largo plazo en materia de prevención y lucha contra todas la formas de violencia contempladas en el Convenio de Istanbul.

El Gobierno ha señalado que la secretaria de Estado de Igualdad y Participación Ciudadana ya trabaja en un programa de igualdad cuatrienal que recoge las acciones transversales a desarrollar por parte del ejecutivo, pero también del resto de instituciones y organizaciones del Estado, y que prevé presentar durante el primer semestre de 2026.

Otro punto es la mejora de la recogida de los datos existentes y el refuerzo de la participación de las entidades de defensa de los derechos de las mujeres en el diseño de las políticas públicas.