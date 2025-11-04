Grupo Echevarne cierra la compra de Aspy Global Services a través de la filial Mas Prevención

Archivo - Varias personas hacen cola para hacerse test y otras pruebas de covid, en el laboratorio Echevarne, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Grupo Echevarne ha anunciado la compra de Aspy Global Services a través de su filial Mas Prevención, con lo que sumará más de 100 centros propios y 1.200 profesionales a su área de prevención, informa en un comunicado este martes.

La empresa ha explicado que, tras la integración de ambas compañías, el volumen de negocio resultante será superior a los 155 millones de euros.

Los consejeros delegados de Grupo Echevarne, Alfonso y Fernando Echevarne, han explicado que la operación refuerza el "compromiso con la prevención de riesgos laborales" y permite avanzar en una de las verticales estratégicas del grupo.

La compra permitirá a Grupo Echevarne sumar 2.200 profesionales y 185 centros en toda España, atendiendo alrededor de 100.000 empresas y 1,7 millones de trabajadores protegidos.

La empresa divide su actividad en tres áreas --diagnóstico, asistencial y prevención--, contará con más de 4.200 profesionales en España, Andorra, México, Uruguay y Costa Rica, y prevé unos ingresos consolidados en 2025 de 370 millones de euros.