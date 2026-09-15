Illa dice que con diplomacia y "la unidad de todos" se logrará la oficialidad del catalán en la UE

Archivo - El president de la Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archivo en el Palau de la Generalitat - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido que "con perseverancia, con diplomacia y con la unidad de todos" se logrará que el catalán sea reconocido como lengua oficial de la Unión Europea.

Lo ha dicho este martes en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, en respuesta a las palabras del ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, durante su viaje institucional a Andorra, en que ha abordado esta cuestión.

Albares defendió el catalán, que es lengua oficial en Andorra, es parte de la identidad europea, que es una lengua que "trasciende fronteras", y que enriquece y fortalece a Europa.