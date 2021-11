Kawase, Puppo y Lo Bianco recogen en Andorra los premios Ramon Llull

Premiados y representantes institucionales expresan el "orgullo" por el catalán

La cineasta japonesa Naomi Kawase, el traductor Ronald Puppo y el lingüista australiano Joseph Lo Bianco han recogido este viernes los Premios Ramon Llull en el Auditorio Nacional de Andorra, en la parroquia de Ordino.

Estos premios, que otorga la Fundación Ramon Llull, están destinados a reconocer personas o instituciones de fuera del dominio lingüístico catalán que han trabajado por la promoción internacional de esta lengua.

Kawase ha recibido el premio a la Promoción Internacional de la Creación Catalana por programar un Foco de Cine Catalán dirigido por mujeres dentro del Nara International Film Festival.

Puppo ha recibido el premio de Traducción Literaria, con el que se le ha reconocido el trabajo de traducción de textos de Joan Maragall publicados en la antología poética 'One Day of Life is Life'.

Finalmente, Lo Bianco ha sido reconocido con el premio de Catalanística y a la Diversidad Cultural por promover el multilingüismo y "encontrar el equilibrio entre las lenguas locales y las lenguas oficiales", detalla la Fundación en un comunicado.

A Lo Bianco también se le reconoce el conocimiento, interés y compromiso con la cultura y la sociedad catalana.

ORGULLO PARA MANTENER EL CATALÁN

En la ceremonia de entrega de los premios, el director en funciones de la Fundación Ramon Llull, Vicenç Villatoro, ha destacado la necesidad de que los hablantes de una lengua estén "orgullosos" de ella para garantizar su continuidad.

En este sentido, ha señalado que el acto de este viernes es un "reconocimiento de justicia, pero también interesado", pues para la proyección exterior se necesitan complicidades, como las que ofrecen los galardonados.

En su parlamento, la consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, ha señalado que es un orgullo comprobar que la cultura catalana "disfruta de salud".

Ha añadido que, en un mundo globalizado, las lenguas y culturas medianas y pequeñas "son muy importantes" para mostrar la diversidad.

Por su parte, el jefe de Gobierno de Andorra y presidente de la Fundación Ramon Llull, Xavier Espot, ha destacado que el evento es una ocasión para "hacer visible y de renovar el compromiso con la cultura compartida con todos los territorios de habla catalana".

"Colaboramos en el esfuerzo porque esta voz tenga cosas que decir, participe con fuerza en el debate de las ideas y en la vitalidad de la creación que ahora ya son necesariamente globales", ha añadido.

LOS PREMIADOS

Lo Bianco ha sido el primer en recoger su premio --en su caso, de forma telemática ya que no ha podido viajar por cuestiones de salud--, y ha asegurado que el reconocimiento lo anima "a seguir con su trabajo".

Kawase ha destacado la oportunidad que le brindan el premio y el viaje para "compartir nuevas historias".

Finalmente, Puppo ha concluido su intervención expresando "amor a la lenguay a los poetas y la fe en la palabra viva".