Mas y exdirigentes de CDC elogian la figura de Jordi Pujol y reivindican su acción de gobierno

Los expresidentes de la Generalitat Jodi Pujol (c) y Arthur Mas (d), durante un acto de homenaje al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, en la Casa-Museo Prat de la Riba, a 29 de noviembre de 2024, en Castellterçol, Barcelona, Catalunya (España). E - Kike Rincón - Europa Press

Xavier Trias, Núria de Gispert y Felip Puig han participado en el acto de homenaje

El expresidente de la Generalitat Artur Mas y exdirigentes de CDC han elogiado este viernes la figura del expresidente catalán Jordi Pujol y han reivindicado su obra al frente del Govern durante 23 años consecutivos.

Lo han hecho en un acto de homenaje que, bajo el nombre de 'Hay País', ha organizado la Associació d'Amics d'Enric Prat de la Riba cuando se cumplen diez años de la retirada de Pujol de la vida pública tras su confesión de que tenía dinero en Andorra sin declarar.

Mas ha defendido que gracias a la autonomía y a la obra de gobierno de Pujol se avanzó y creció el proceso soberanista, y ha lamentado que ahora no haya una mayoría a favor de la independencia "y ni tan siquiera una mayoría de partidos de obediencia estrictamente catalana".

"No hemos ganado. Esta vez no se ha ganado, es verdad. Veremos que pasa en el futuro. A partir de aquí, lo que tenemos que hacer es, en cada momento y circunstancia, con las herramientas que tienes, debes tirar adelante el país" para mejorar la vida de la gente, ha dicho.

También ha explicado el "reto gigantesco" que supuso coger el relevo de Pujol teniendo en cuenta la fuerza que tenía entonces la figura del exalcalde de Barcelona Pasqual Maragall y por el hecho de que en Unió no veían con buenos ojos que él fuera el sustituto del expresidente catalán.

PRENAFETA Y DE GISPERT

El hijo del exsecretario general de Presidencia en los gobiernos de Pujol, Marc Prenafeta, ha leído unas palabras de su padre Lluís Prenafeta en las que ha elogiado la figura del expresidente catalán al definirlo como un "gran patriota, un hombre sagaz y capaz de grandes jugadas, políglota y político de oficio", y ha asegurado que fue un honor trabajar con él.

"Jordi Pujol es un auténtico hombre de estado, el más importante que ha dado el país", ha subrayado, destacando que recuperó el autogobierno catalán y que lo reconocían internacionalmente, y pese a considerar que en los últimos años no le han tratado bien, opina que la historia se ajustará a la realidad y le reconocerá sus méritos, algo que cree que ya ha empezado a pasar.

La expresidenta del Parlament Núria de Gispert ha recordado proyectos que sacaron adelante como la Ciutat de la Justicia y la Escuela Judicial y ha explicado que se hizo independentista cuando dejó Unió: "No les caía bien porque caía bien al presidente. Como no podían ser presidente, me decían que era más pujolista que nadie y que, en vez de ser de Unió, era la 'i' de CiU".

Tras celebrar que Demòcrates, la escisión independentista de Unió, se haya integrado en Junts, ha asegurado que Pujol es "un hombre de estado, el mejor presidente que ha podido tener Catalunya" durante 23 años de los que, en su opinión, quedan piedras, pensamiento e ideología.

TRIAS Y FELIP PUIG

En la misma línea se ha pronunciado el exalcalde de Barcelona Xavier Trias, que ha asegurado que se hizo de CDC por Pujol, ha recordado sus etapa como conseller de Sanidad y ha defendido la necesidad de que haya "una línea clara de mando" para que todo funcione.

"No hemos conseguido que en España nos entiendan. Y el Estado ha tomado decisiones muy complicadas para hundirnos, contra Pujol y su familia. Y le ha pasado también a Mas y a mí como alcalde", ha añadido.

El también exdirigente de CDC Felip Puig ha asegurado que la obra de Pujol era "una gran matriz en que todos los aspectos del país" estaban integrados y ha reivindicado el papel que jugó el partido en las transformaciones que hubo en Catalunya.

Según Puig, Pujol construyó una formación con la capacidad de abarcar la centralidad política, y cree que se necesita un partido amplio que ejerza el pacto con el resto de España para poder avanzar y defender los intereses de Catalunya.