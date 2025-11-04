Villarejo asegura que el Gobierno de Rajoy estaba detrás de la intervención del BPA: "Sin duda"

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 4 (EUROPA PRESS)

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha asegurado a su salida de los juzgados que el Gobierno español presidido por Mariano Rajoy estuvo detrás de la intervención de Banca Privada de Andorra (BPA): "Sin duda".

Así lo ha afirmado a los medios tras declarar en calidad de testigo por la 'Operación Catalunya' en Andorra, donde ha asegurado haber explicado "la verdad a la jueza" y ha añadido que una operación de este calibre no la pudo realizar un comisario, un coronel del CNI, un guardia civil o un capitán comandante, textualmente.

"Es una operación de alto nivel, donde desde presidencia del gobierno de un país y de otro intervienen en el tema, como ya aparece en mis notas de inteligencia. Como he declarado siempre y como es de cajón", ha subrayado.

Por otro lado, ha rechazado dar más detalles de todo lo que ha declarado dentro de la sala y ha ironizado con el hecho de haber estado en prisión por riesgo de fuga: "Habrán visto que yo no me quiero ir. En todo caso tendrán que ir ellos, los delincuentes que me organizaron todo esto", ha señalado.

Tal como estaba previsto, durante la mañana de este martes también han declarado los exministros de Finanzas y de Asuntos Exteriores del Gobierno de Andorra, Jordi Cinca y Gilbert Saboya, respectivamente.

REACTIVACIÓN DEL CASO

La instructora investiga si hubo presiones por parte del Gobierno español en el Principado de Andorra en 2014 para obtener información bancaria en poder de BPA de líderes independentistas y si esto derivó en la intervención del citado banco y de su filial española, Banco Madrid, un año después.

Este verano, la jueza reactivó la causa en la que intenta esclarecer si el expresidente español Mariano Rajoy y sus exministros Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro estuvieron implicados remitiendo nuevamente comisiones rogatorias a España.