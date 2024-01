El Ayuntamiento de Barcelona atrajo 811 millones de inversión extranjera en 2023

Para 2024 hay 57 nuevos proyectos



El Ayuntamiento de Barcelona captó y acompañó inversiones en la ciudad por valor de más de 811 millones de euros de inversión extranjera durante 2023, y estas empresas han creado 1.235 empleos en la ciudad.

Así, se doblaron las cifras de 2022 en inversión y en creación de trabajo, informa el Ayuntamiento este lunes en un comunicado.

La diferencia es mayor respecto a la prepandemia: en 2023 casi se triplicaron los puestos de trabajo creados, y el importe destinado a poner en marcha la actividad fue 6 veces superior.

AYUNTAMIENTO Y BARCELONA ACTIVA

La captación y acompañamiento se hace a través de la Dirección de Promoción Económica Internacional, y del Servicio de Business Landing de la Oficina de Atención a las Empresas de Barcelona Activa.

Han gestionado 109 proyectos, que han fructificado en 23 inversiones: el 78% de ellas son greenfield (de nueva implantación) y el resto son reinversiones de empresas ya instaladas en la ciudad.

JORDI VALLS

El cuarto teniente de alcaldía de Economía, Hacienda, Promoción Económica y Turismo, Jordi Valls, ha dicho que atraer inversiones es "clave para avanzar en la diversificación económica y ampliar el peso que tienen sectores como el tecnológico y el científico", que ayudan a proyectarse como capital referente en innovación e investigación.

"Esto supone también ampliar las oportunidades de profesionalización en sectores emergentes y de retención de talento", ha añadido.

PAÍSES, SECTORES Y EMPRESAS

Estados Unidos, China y Francia son los países con más proyectos implantados en 2023, y el 65% del total son empresas de fuera de la Unión Europea.

El 74% de proyectos concretados son del sector tecnológico (39,13%), servicios a empresas (21,74%) y salud y ciencias de la vida (13,04%, sector que aporta el 98,6% de la inversión).

Las empresas con proyectos atraídos son AstraZeneca (Reino Unido), Allpriv (Francia), Raccoon Inc (EE.UU.), Kooomo Commerce (Irlanda), Doubleme Inc (Corea), Club Globales (Alemania), Wens Digital Gmbh (Suiza), Red Pimiento (Francia), Big C (Francia), Giga Connect (Suiza), Apexar (Argentina), Wine In Time (Austria), Pigmalion Software (Argentina), Saluder (Paraguay), HappySneeze (EE.UU.), Costamed (Italia), Sanvt (Alemania), Cyte (Colombia), Trainline (Reino Unido), Caam/Caeri-Ccic (China), Nanolux (China), Aoto Electronics (China), Ev Safe Charge (EE.UU.).

PARA 2024

Desde finales de 2023 se trabaja en 57 proyectos, 7 de ellos ya en proceso de llegada a la ciudad.

Además de los proyectos del sector TIC, que son mayoritarios entre los proyectos abiertos (35,09% del total de empresas), destaca el de transporte, logística y distribución (12,28%) y el de industria y manufactura (12,28%), y los principales países son China, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, con más del 45% del total.