Barcelona probará un vehículo micro-hub para mejorar la distribución de mercancías Horeca

Presentación del proyecto ganador de la iniciativa de Barcelona Innova Lab Mobility. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Barcelona probará un vehículo micro-hub para la distribución de mercancías del sector Horeca (hostelería, restauración y catering) con el objetivo de optimizar las entregas en zonas con muchos establecimientos de restauración.

El Ayuntamiento de Barcelona lo ha explicado en un comunicado este jueves, en el que detalla que el proyecto se enmarca en el Barcelona Innova Lab Mobility (BILM), impulsado por el consistorio, Fira de Barcelona y Mobile World Capital Barcelona.

La propuesta ganadora, presentada por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la asociación Adiscat, plantea crear puntos de carga y descarga inteligentes exclusivos para operadores del sector.

Estos puntos estarán ubicados estratégicamente en zonas con una alta densidad de restaurantes para facilitar la logística y descongestionar el tráfico urbano generado por las entregas.

El proyecto, denominado DUMH-BCN, dispone de un presupuesto de 125.000 euros y un plazo de ejecución de 18 meses para desarrollar un piloto en áreas concretas de la ciudad.

MODELO MÁS EFICIENTE Y SOSTENIBLE

El vehículo micro-hub actuará como centro logístico temporal, desde el que se distribuirán los pedidos a pie y mediante transporte ligero a los establecimientos cercanos.

El sistema incorporará tecnologías digitales y algoritmos de optimización para identificar las mejores ubicaciones y monitorizar las operaciones en tiempo real.

También se instalará señalización específica y se desarrollará una aplicación digital para gestionar reservas, controlar tiempos de estancia y registrar el uso de las zonas.

El seguimiento se realizará mediante sensores IoT y registro por radiofrecuencia (RFID), garantizando la trazabilidad y la obtención de datos objetivos.

El piloto tendrá en cuenta las particularidades de barrios como el Gòtic, el Raval y el Born, donde se combinan exigencias logísticas con entornos patrimoniales y pacificados.

DIMENSIÓN INTERNACIONAL

El reto urbano "Optimización de la distribución HORECA" recibió 30 propuestas, de las cuales el 57% procedían del extranjero, con proyectos de Canadá, Alemania, Reino Unido y China.

De entre todas las candidaturas, se han escogido 10 finalistas: CIMNE, CITET, Fundació per a la UOC, Kale AI, Algorae, Coding the Curbs, Vaive Logistics, Shargo Tech, NRG4YOU y Parabol.

Además, 6 de los proyectos más destacados se presentarán estos días durante el Tomorrow Mobility World Congress que se celebra en el marco del Smart City Expo World Congress en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

El Ayuntamiento ha subrayado que esta iniciativa busca reducir un 50% las emisiones derivadas de la movilidad profesional en 2030 y reforzar la colaboración público-privada en movilidad sostenible.

Se trata de la 4 convocatoria impulsada desde el BILM que ya ha impulsado retos en ámbitos como la reducción de los accidentes de motos, la mejora de la circulación de autobuses y la contaminación acústica.

Este último reto en distribución de mercancías se ha presentado conjuntamente con Mobile World Capital Barcelona, que se ha convertido en una nueva parte integrante para facilitar el intercambio con el ecosistema innovador y tecnológico local e internacional.