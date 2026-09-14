Barcelona renueva el acuerdo de cooperación con Seúl en tecnología, turismo y vivienda

El vicealcalde de Seúl, Jeong Sang Hun, y el teniente de alcaldía de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, Jordi Valls, tras la firma este lunes - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcaldía de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo de Barcelona, Jordi Valls, y el vicealcalde de Seúl (Corea del Sur), Jeong Sang Hun, han firmado este lunes la renovación del acuerdo de cooperación y de intercambio de buenas prácticas para seguir compartiendo información en tecnología, participación ciudadana, innovación social, emprendimiento y la cultura y la educación.

El acto, que amplía el acuerdo que mantienen ambas ciudades desde 2018, ha tenido lugar en la Sala Consolat de Mar del Ayuntamiento de Barcelona y ha asistido también la cónsul de Seúl en Barcelona, Sarah Ahn, así como una amplia representación de varios cargos institucionales de la ciudad coreana, informa el consistorio en un comunicado.

El Ayuntamiento explica que se promueven acuerdos con ciudades que desean desarrollar sus relaciones "sobre la base del beneficio mutuo, la reciprocidad y los intereses compartidos" con el objetivo de reforzar el papel de Barcelona en los gobiernos locales a nivel internacional.

En el caso de Seúl se trabaja conjuntamente en materias tan "diversas" como la innovación tecnológica, el turismo y la industria de congresos, el desarrollo urbano, la sostenibilidad, la innovación social, la participación ciudadana y la educación, entre otros.

Con esta renovación del memorando, ambas ciudades se comprometen a seguir trabajando conjuntamente cualquier otro ámbito de cooperación que las ciudades identifiquen como de mutuo interés, en el marco de sus respectivas competencias por cuatro años más.