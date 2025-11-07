Barcelona sorteará 330 menús de estrella Michelin entre clientes de mercados municipales

BARCELONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado una campaña para promover las compras en los mercados municipales, por la que sorteará entre los clientes que gasten más de 10 euros más de 330 menús en los restaurantes de la ciudad reconocidos con estrella Michelin.

Lo ha anunciado este viernes la teniente de alcalde de Promoción Económica, Raquel Gil, junto a la comisionada Nadia Quevedo y los chefs de los restaurantes Disfrutar, Eduard Xatruch; Alkimia, Cristina Beired, y Angle, Elena Cerezo, que han puesto en valor la estrecha relación de la alta gastronomía con los mercados.

Gil ha destacado la extraordinaria oferta de la que goza Barcelona tanto en lo que se refiere a la hostelería como a los mercados, y ha destacado su importante papel para la ciudad: "Somos la envidia de nuestro entorno".

De este modo, espera que la nueva campaña 'Mercats de Barcelona amb Alta Gastronomía' contribuya a "seguir prestigiando la cocina que hay en la ciudad", acercándola a sus vecinos y, además, promover las compras en los mercados municipales.

CAMPAÑA

Para la campaña, el consistorio se ha aliado con los 27 restaurantes 'estrellados' que hay en la ciudad para sortear un total de 336 menús entre aquellos usuarios que gasten más de 10 euros en los mercados municipales.

Cada vez que los compradores gasten la cantidad marcada, los paradistas le entregarán una participación en el sorteo, cuyo resultado se hará público una vez finalice el sábado 29 de noviembre.

La iniciativa, impulsada por el consistorio junto al Instituto Municipal de Mercados, la dirección de Comercio, Restauración y Alimentación, la Federació de Mercats Municipals, además de los 27 restaurantes barceloneses, cuenta con la participación directa de varios chefs reconocidos.

Es el caso de Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch, del restaurante Disfrutar; Javier y Sergio Torres, conocidos como los Hermanos Torres, y las jóvenes chefs de los restaurantes Alkimia y Angle, Cristina Beired y Elena Cerezo.