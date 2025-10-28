La startup Flomics Biotech gana los premios Start 2025 del 22@Network Barcelona

Su tecnología ayuda a identificar patrones moleculares de diversos tipos de cáncer

Entrega de los premios Start 2025 al ceo de Flomics Biotech, Joao Curado
Publicado: martes, 28 octubre 2025 15:40

La startup Flomics Biotech, que desarrolla un test de biopsia líquida para detectar múltiples tipologías de cáncer con precisión a través de una extracción de sangre, ha ganado este martes los premios Start 2025 de la asociación 22@Network Barcelona.

Todavía en fase inicial, la tecnología de esta startup ayuda a identificar patrones moleculares asociados a la enfermedad antes de que aparezcan los primeros síntomas, para mejorar el diagnóstico precoz y aumentar las posibilidades de supervivencia, informa la asociación en un comunicado.

El ceo de Flomics Biotech, Joao Curado, ha recogido diversos premios que otorgan empresas y entitades: Inlea, Avantges, Emascaró, Marinel·lo Abogados, Aigües de Barcelona y CINC.

Curado, ha valorado que hay mucho esfuerzo y trabajo detrás del proyecto: "Recibir el apoyo de una asociación tan reconocida nos motiva para continuar y nos aporta visibilidad para los próximos pasos".

Ha entregado el galardón la directora general de Economía y Sociedad Digitales, Sandra Ruiz, en representación de la Secretaría de Políticas Digitales del Departamento de Economía y Trabajo de la Generalitat, y ha destacado el "gran trabajo" de 22@Network Barcelona en la dinamización de este espacio que une talento, capital e innovación.

Para la presidenta de la asociación, Susana Prado, estos galardones reconocen la iniciativa, el talento y el esfuerzo de las startups y sus emprendedores que "contribuyen al desarrollo del tejido innovador del distrito 22@".

22@DEMO DAY

Los premios se han entregado en el edificio Media TIC durante la primera edición del 22@Demo Day, una jornada que ha conectado a más de 100 startups con 50 inversores nacionales e internacionales y ha contado con 200 asistentes.

Las startups participantes se han agrupado en cuatro categorías (Salud y bienestar; Industria 4.0 y energía; Startups en fase inicial; Startups en fase de crecimiento) y el programa ha incluido espacios de networking y encuentros rápidos entre inversores y startups.

La jornada se ha hecho con apoyo del Ayuntamiente de Barcelona, Barcelona Activa y entidades colaboradoras, como Aticco, Bcombinator, Cosymbio Labs, Cuatrecasas, EIT Urban Mobility, EIT Culture & Creativity, Estebanell, La Fábrica & Co, Redmoon, RMIT University, TeamLabs, The Collider, UOC y UPF.

