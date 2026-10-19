Gastronomic Forum Barcelona tendrá un 12% más de expositores en su nueva ubicación en Fira

Imagen de la presentación de la 26 edición del Gastronomic Forum Barcelona este lunes - EUROPA PRESS

BARCELONA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gastronomic Forum Barcelona reunirá a más de 450 empresas expositoras en su próxima edición, la primera que se celebrará en el recinto Gran Via de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) de Fira de Barcelona, lo que supone un 12% más de expositores que el año anterior.

Lo ha explicado este lunes en Barcelona el director del salón, Josep Alcaraz, en rueda de prensa para presentar las novedades de la edición de este año, que se celebrará entre el 2 y 4 de noviembre bajo el lema 'Revisitar la tradición', junto al director general de Alimentación en el Ministerio de Agricultura, José Miguel Herrero; el director general de empresas agroalimentarias de la Conselleria de Agricultura, Joan Gòdia, y el director de contenidos del salón, Pep Palau.

"Es una gran oportunidad para seguir creciendo. Un espacio moderno que nos aporta ventajas, como logísticas, de montaje, en accesos, que nos permiten crear una experiencia mucho mejor para expositores y visitantes. Estamos convencidos que este cambio nos permite dar un salto cualitativo en todos los sentidos del evento", ha celebrado Alcaraz.

Organizado por Fira de Barcelona y Alimentaria Exhibitions, la oferta expositiva del congreso estará liderada por los productos gastronómicos, que serán el 73% del total, mientras que el equipamiento de hostelería ocupará un 17%, el menaje profesional un 6% y las soluciones tecnológicas un 5%.

Alcaraz ha explicado que el salón contará tanto con la participación de grandes empresas como Damn, Makro o Gallina Blanca, y de unos 250 pequeños productores agrupados en espacios colectivos que, ha afirmado, encuentran en el Gastronomic Forum una visibilidad "difícil" de conseguir en otros salones.

"Son datos que reflejan no sólo la buena salud del sector, sino también la confianza que las empresas e instituciones tienen en nuestro evento como plataforma para hacer negocio y conocer y presentar sus novedades", ha defendido

MARCAS NACIONALES

El Gastronomic Forum Barcelona contará también por primera vez con la participación de la marca Alimentos de España, del Ministerio de Agricultura, en un evento del que Herrero ha valorado que "confluyen" la gastronomía y la industria y la cadena alimentaria.

Gòdia, por su parte, ha afirmado que desde el departamento en esta edición buscan reforzar Implicat, una marca "para fomentar el consumo de proximidad" que, ha afirmado, comienza desde los propios productos.

EDICIÓN 26

La 26ª edición del salón contará también con presencia institucional y territorial, a través de Prodeca, las diputaciones de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, el Ayuntamiento de Barcelona, Mercabarna o la Xunta de Galicia.

También estarán presentes otras comunidades autónomas como Castilla y León, Andalucía, Aragón y especialmente Galicia, que liderará la representación territorial, y el programa congresual contará con ponencias y debates en torno a temas como la recuperación de productos y recetarios populares.

Como novedad de esta edición, Palau también ha destacado la creación de un premio a la figura del trabajador de Sala, que se une a otros galardones entregados durante el salón, como el Premio Cuiner 2026 o al Mejor Panettone de España.