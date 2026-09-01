Alimentaria FoodTech 2026 incorpora a Asemac como entidad colaboradora

Logos de Asemac y AlimentariaFoodTech. - ASEMAC

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alimentaria FoodTech y la Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería (Asemac) han firmado un acuerdo de colaboración para la próxima edición del congreso, que se celebrará del 6 al 0 de octubre en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, informa la asociación en un comunicado este martes.

A través de este acuerdo, Asemac pasará a formar parte de las entidades colaboradoras de Alimentaria FoodTech, lo que le permitirá acercar a sus empresas asociadas las últimas soluciones tecnológicas en ámbitos como la automatización, la digitalización, la eficiencia energética, la sostenibilidad, la seguridad alimentaria o nuevos ingredientes.

Además, también prevé la participación de la entidad en espacios de conocimiento y debate como el FoodTech Innovarena, y permitirá a las empresas de Asemac acceder a acreditaciones profesionales y participar en actividades y encuentros sectoriales.

El secretario general de Asemac, Jorge de Saja, ha situado la innovación tecnológica como uno de los principales motores de competitividad de la industria alimentaria y ha valorado el papel del acuerdo en la transformación del sector.

"Este acuerdo permite acercar a nuestras empresas las soluciones que están transformando los procesos de producción alimentaria y reforzar la presencia del sector de panadería, bollería y pastelería en uno de los principales foros de innovación alimentaria de nuestro país", ha explicado De Saja.