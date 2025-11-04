Budó (ACM) reivindica en el Smart City Expo el "liderazgo municipalista en la transformación verde y digital"

La presidenta de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Meritxell Budó, en una mesa redonda del Smart City Expo World Congress - ACM

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Meritxell Budó, ha reivindicado el "liderazgo municipalista en la transformación verde y digital".

En un comunicado este martes, la organización municipalista ha explicado que Budó ha participado en la mesa redonda 'Investing in Transformation: Strategic Capital to Future-Proof Cities' en el Smart City Expo World Congress, en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

Budó ha defendido que la inversión y la innovación deben empezar por los municipios, ya que "ninguna transformación será real sin la implicación de los ayuntamientos, que son el primer escalón de las políticas públicas y la primera puerta a donde va la ciudadanía para resolver sus problemas e inquietudes".

Ha destacado la labor de la Central de Compras de la ACM, que ha descrito como motor de transformación: "La compra agregada puede transformar la gestión municipal, aportando ahorro económico, tiempo y recursos humanos, y facilitando el acceso a la tecnología y la innovación a todos los ayuntamientos, especialmente a los pequeños y medios".

En cuanto a transición energética, Budó ha señalado que la Central de Compras "facilita la contratación de soluciones energéticamente sostenibles, como el alumbrado público LED, las placas fotovoltaicas y el suministro de energía 100% verde, democratizando el acceso y evitando brechas territoriales".

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Ha situado la creciente necesidad de recursos y la adaptación al cambio climático como dos de los retos que afrontarán en los próximos años los municipios catalanes, y ha reivindicado la innovación tecnológica como "herramienta para garantizar la sostenibilidad ambiental y la resiliencia urbana".

Además, ha señalado tres ámbitos para la transformación municipal: la autosuficiencia energética, la infraestructura verde, y la gestión inteligente de los residuos "con protagonismo de sistemas inteligentes, análisis de datos y colaboración del territorio".

Para afrontar estos retos, Budó ha apostado por "la digitalización, la colaboración público-privada y la internacionalización del mundo local catalán".

También ha propuesto tres líneas estratégicas de futuro: reforzar la capacidad municipal, impulsar infraestructuras verdes y digitales, y promover ecosistemas de innovación local con empresas, centros tecnológicos y ciudadanía, tras lo que ha llamado a "invertir en transformación real, de abajo a arriba".