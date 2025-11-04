Budó (ACM) reivindica en el Smart City Expo el "liderazgo municipalista en la transformación verde y digital"

Defiende la innovación tecnológica a nivel municipal en el Smart City Expo World Congress

La presidenta de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Meritxell Budó, en una mesa redonda del Smart City Expo World Congress
La presidenta de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Meritxell Budó, en una mesa redonda del Smart City Expo World Congress - ACM
Europa Press Cataluña
Publicado: martes, 4 noviembre 2025 18:01

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Meritxell Budó, ha reivindicado el "liderazgo municipalista en la transformación verde y digital".

En un comunicado este martes, la organización municipalista ha explicado que Budó ha participado en la mesa redonda 'Investing in Transformation: Strategic Capital to Future-Proof Cities' en el Smart City Expo World Congress, en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

Budó ha defendido que la inversión y la innovación deben empezar por los municipios, ya que "ninguna transformación será real sin la implicación de los ayuntamientos, que son el primer escalón de las políticas públicas y la primera puerta a donde va la ciudadanía para resolver sus problemas e inquietudes".

Ha destacado la labor de la Central de Compras de la ACM, que ha descrito como motor de transformación: "La compra agregada puede transformar la gestión municipal, aportando ahorro económico, tiempo y recursos humanos, y facilitando el acceso a la tecnología y la innovación a todos los ayuntamientos, especialmente a los pequeños y medios".

En cuanto a transición energética, Budó ha señalado que la Central de Compras "facilita la contratación de soluciones energéticamente sostenibles, como el alumbrado público LED, las placas fotovoltaicas y el suministro de energía 100% verde, democratizando el acceso y evitando brechas territoriales".

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Ha situado la creciente necesidad de recursos y la adaptación al cambio climático como dos de los retos que afrontarán en los próximos años los municipios catalanes, y ha reivindicado la innovación tecnológica como "herramienta para garantizar la sostenibilidad ambiental y la resiliencia urbana".

Además, ha señalado tres ámbitos para la transformación municipal: la autosuficiencia energética, la infraestructura verde, y la gestión inteligente de los residuos "con protagonismo de sistemas inteligentes, análisis de datos y colaboración del territorio".

Para afrontar estos retos, Budó ha apostado por "la digitalización, la colaboración público-privada y la internacionalización del mundo local catalán".

También ha propuesto tres líneas estratégicas de futuro: reforzar la capacidad municipal, impulsar infraestructuras verdes y digitales, y promover ecosistemas de innovación local con empresas, centros tecnológicos y ciudadanía, tras lo que ha llamado a "invertir en transformación real, de abajo a arriba".

Contador

Contenido patrocinado