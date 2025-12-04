Construmat 2027 aumenta un 23% su espacio expositivo y ocupará dos pabellones

Edición anterior de Construmat. - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La edición 2027 de Construmant prevé aumentar en un 23% el espacio expositivo, hasta los 13.500 metros cuadrados, y ocupar dos pabellones del recinto Gran Via de Fira de Barcelona, informa la institución ferial en un comunicado este jueves.

El encuentro se celebrará del 18 al 20 de mayo de 2027, y prevé superar los 400 expositores bajo el lema 'Construyendo sostenibilidad'.

El presidente de Construmat y de APCEspaña, Xavier Vilajoana, ha explicado que el crecimiento del encuentro "refleja el acierto en un formato que busca dar respuesta a las necesidades reales del sector y al dinamismo de la industria".

La edición 2026 contará con un Programa Internacional de Compradores con el foco puesto en países como Francia, Grecia, Italia, Marruecos y Portugal, así como el norte de África y los Emiratos Árabes Unidos, donde la inteligencia artificial (IA) aplicada a la construcción está muy desarrollada.

El director del salón, Roger Bou, ha explicado que la voluntad es que "sea una edición clave en la consolidación de la construcción industrializada como motor de transformación" del sector.