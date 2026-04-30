Eurecat presenta soluciones de robótica avanzada, sensorización e IA en Advanced Factories

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BARCELONA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Eurecat estará presente en la edición 2026 de Advanced Factories, donde presentará soluciones en robótica avanzada, sensorización e inteligencia artificial (IA) aplicada a la gestión de procesos, informa en un comunicado este jueves.

El encuentro se celebra del 5 al 7 de mayo en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, y Eurecat ocupará un espacio propio en el pabellón 2 del recinto ferial.

Las innovaciones presentadas se han llevado a cabo junto a empresas como Codorníu, Metalogenia, Carpel, Rotimpress y Pröll, y "acreditan el impulso de la transformación tecnológica, gracias a nuevos sistemas ciberfísicos y a la nueva generación de robots".

Entre los proyectos que Eurecat presenta en el evento está la aplicación desarrollada con la empresa Metalogenia que permite controlar la cantidad de ciclos completos que realiza una máquina excavadora, de forma que hace posible su monitorización y optimizar su rendimiento.

Además, mostrará aplicaciones robóticas autónomas con software propio para la inspección y el mantenimiento de instalaciones industriales e infraestructuras, utilizando robots cuadrúpedos equipados con sensores que pueden navegar de manera totalmente autónoma en entornos complejos.

MANIPULACIÓN Y AERONÁUTICA

Eurecat también presentará un sistema de producción que manipulará botellas de cava de la empresa Codorníu, que ha definido como un "ejemplo de sus capacidades para innovar en arquitectura flexible y modular para manipular" componentes industriales y objetos delicados.

También el "primer prototipo a escala mundial de un panel de interior de cabina aeronáutica de servicios para los pasajeros creado mediante plastrónica".

Por otro lado, explicará una plataforma multicriterio que, partiendo del concepto de gemelo digital, aplica inteligencia artificial para apoyar a la toma de decisiones.