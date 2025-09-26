Expohogar 2025 se centra en la innovación tecnológica aplicada al pequeño comercio

Archivo - Entrada del Salón Expohogar. - FIRA DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La edición 2025 del salón Expohogar se centrará en la innovación tecnológica aplicada al pequeño comercio, con herramientas de realidad aumentada e inteligencia artificial para mejorar la experiencia de compra, informa Fira de Barcelona en un comunicado este viernes.

El encuentro se celebra entre este sábado y el próximo lunes en el Palacio 1 del recinto Montjuïc de la institución ferial y contará con 150 expositores.

El presidente del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Barcelona (COACB) y del salón Expohogar, Ricard Penes, ha explicado que el objetivo es "ayudar a las pequeñas y medianas empresas a modernizarse y ganar competitividad en un mercado cada vez más digitalizado".

Los visitantes podrán conocer las últimas tendencias en artículos de decoración, regalos originales, complementos de moda y joyería.

El salón incluye también un programa de actividades con presentaciones, demostraciones florales, networkings y charlas que combinan diseño, inspiración y oportunidades de negocio.